Listo Rodríguez para competir por la delantera

Pachuca

Ante la competencia interna que se le presenta al uruguayo Braian Rodríguez en la delantera Tuza, con Franco Jara y Juan José Calero, el ariete consideró que la clave será dar 100 por ciento para tener oportunidad de minutos en los próximos partidos.

El futbolista, quien hizo su presentación con Pachuca en el duelo ante Jaguares de Chiapas el sábado pasado, consideró que tanto Calero como Jara son dos grandes jugadores que no tienen nada que probar y a él le queda aportar en cada partido.

“Ellos ya han mostrado acá su nivel, yo vengo a aportar mi granito de arena y en cada oportunidad que me toque dar el máximo para tener más oportunidades de jugar”, comentó el atacante después del entrenamiento del conjunto albiazul en la Universidad del Futbol.

Rodríguez señaló que el técnico Diego Alonso, a quien conoce desde su etapa de jugador, le pidió que sea intenso en su juego: “Que no deje de correr, que presione, que no deje salir a los zagueros fácil con la pelota para recuperar en tres cuartos el balón y agarrar mal parado al rival”.

Sobre el Necaxa, equipo al que visitarán el sábado, refirió que sabe que en el torneo pasado los Rayos dejaron fuera al Pachuca en la liguilla, pero la del sábado será una historia diferente.

“Tuve la oportunidad de ver ese partido y también me lo han contado mis compañeros, sabemos que eso ya pasó, ahora es un partido diferente, hay que enfrentarlo de la mejor manera, ellos irán a buscar el partido y nosotros tenemos que estar bien parados para evitar alguna sorpresa y traernos los tres puntos.”

