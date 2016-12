Llama activista a crear redes de protección para LGBT

Pachuca

Alejandro Ávila Huerta, de 1791 Asociación por la Diversidad Sexual, hizo un llamado a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBT) para impulsar el reconocimiento y la inclusión en todos los sectores de la sociedad.

En entrevista indicó que dadas las circunstancias que enfrenta ese sector de la población, por la discriminación y lo difícil que es garantizar la protección en ámbitos laborales, educativos, y de salud es necesario crear redes de trabajo y seguridad entre la misma comunidad.

Al mismo tiempo dijo que es responsabilidad de las asociaciones civiles impulsar una agenda que reconozca los derechos que tiene la comunidad para considerar la seguridad y la cobertura de servicios.

Agregó que es necesario iniciar una conciencia de no discriminación, “les decimos que sean visibles y luego no podemos garantizar que no serán agredidos”, dijo el entrevistado.

Afirmó que es necesario mejorar sus condiciones y acceso a derechos para que sean tomados en cuenta por quienes están en puestos de tomas de decisiones.

Recientemente Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) y la fundación Arcoíris presentaron el Informe sobre el ejercicio de derechos de personas LGBTTTI; entre los resultados está una baja cobertura de los servicios de salud y complicaciones de acceso a la justicia.

El informe presentado es el resultado de una encuesta realizada a personas de la diversidad sexual de Hidalgo para integrar un diagnóstico regional sobre el acceso a los derechos de ese sector.

Entre los resultados destacó que las mujeres transexuales son quienes más han sufrido vejaciones, son vulnerables a sistemas de salud y a sufrir agresiones, ya que por la discriminación laboral son orilladas a ejercer la prostitución

