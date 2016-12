Llama IEE a Congreso local legislar sobre violencia política

Tras no poder acreditar a presuntos responsables de la distribución de panfletos y pinta de bardas con mensajes en contra de la excandidata priista a la alcaldía de Actopan Edith Avilés Cano, el consejo general del IEE llamó al Congreso local a legislar para categorizar la violencia política de género y exhortó a los partidos políticos a comportarse y evitar dichas conductas.

De acuerdo con la resolución del procedimiento ordinario sancionador radicado en el expediente IEE/POS/SE/004/2016, el Instituto Estatal Electoral pudo acreditar que los mensajes en panfletos y bardas en contra de Avilés Cano atentan contra su imagen, su prestigio y dignidad como persona.

Con la finalidad de acreditar su dicho, la quejosa ofreció pruebas, las cuales fueron analizadas.

El consejo general ha sido competente para conocer y resolver la denuncia presentada, por lo tanto consideró improcedente el presente procedimiento ordinario sancionador en virtud de no existir elementos que permitan establecer la identidad de los perpetradores de la vulneración aducida por la denunciante, en los términos analizados en la parte considerativa de la presente resolución.

“Se hace un exhorto a todos los partidos políticos, actores políticos y a la ciudadanía en general a sumar esfuerzos que conlleven a erradicar todo tipo de actos contrarios a derecho, a la moral y buenas costumbres para robustecer el ejercicio de los derechos político electorales de mujeres y hombres participantes en procesos electorales”, indicaron consejeros electorales mediante la resolución expuesta en sesión realizada ayer.

Debido a que en la entidad no existe marco jurídico en violencia política, el consejo general del IEE llamó al Congreso estatal para legislar en la materia.

Partidos políticos se unen al llamado

Representantes de los nueve partidos políticos con registro en la entidad se unieron al llamado del IEE para legislar sobre la violencia política.

Desde Morena, PRI, PAN y Nueva Alianza, hasta Verde Ecologista, expresaron su apoyo al resolutivo para que legisladores hagan caso para legislar en el tema.

En el caso del Partido Acción Nacional, Cornelio García se comprometió a entregar dicha petición a los diputados panistas para que el próximo año comiencen a trabajar en el asunto.

Además, relató que en el pasado proceso electoral extraordinario de Omitlán las excandidatas panistas y perredistas sufrieron actos denigrantes a través de panfletos y mensajes en su contra.

