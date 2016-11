Llaman a considerar a comunidad LGBT para toma de decisiones

Pachuca

Alejandro Ávila Huerta, de 1791 Asociación por la Diversidad Sexual, hizo un llamado a la comunidad lésbi­co, gay, bisexual, transexual, tra­vesti, transgénero e intersexual (LGBT) y a las asociaciones pro­tectoras de derechos humanos para hacer un frente visible que proteja a ese sector de la pobla­ción frente a tendencias políticas que no consideran a las minorías.

El activista de los derechos de la comunidad LGBT indicó que para los políticos la comunidad no es vi­sible ni tomada en cuenta por que no representa a un gran colectivo; es de­cir, un número importante de votos.

Para ello subrayó que es ur­gente que las organizaciones de la sociedad civil creen una estra­tegia de inclusión de toda la co­munidad, ya que hay grupos que son invisibles incluso para el mis­mo frente de la diversidad sexual.

Agregó que es necesario ini­ciar una conciencia de no discri­minación para que sean más vi­sibles, “les decimos que sean visibles y luego no podemos ga­rantizar que no serán agredidos”, dijo el entrevistado.

Afirmó que es necesario mejo­rar sus condiciones y acceso a de­rechos para que sean tomados en cuenta por quienes están en pues­tos de tomas de decisiones.

Recientemente la fundación Arcoíris y Servicios de Inclu­sión Integral AC (Seiinac) pre­sentaron el Informe sobre el ejercicio de derechos de per­sonas LGBTTTI; entre los re­sultados está una baja cobertu­ra de los servicios de salud y complicaciones de acceso a la justicia.

El informe presentado es el re­sultado de una encuesta realizada a personas de la diversidad sexual de Hidalgo para integrar un diag­nóstico regional sobre el acceso a los derechos de ese sector.

Entre los resultados desta­có que las mujeres transexua­les son quienes más han sufri­do vejaciones, son vulnerables a sistemas de salud y a sufrir agresiones, ya que por la discri­minación laboral son orilladas a ejercer la prostitución, explicó Rafael Castelán de Seiinac.

