Ante la falta de congruencia en las estadísticas sobre feminicidios en Hidalgo y el poco desempeño de las autoridades en los casos, es necesaria la consolidación de un observatorio de feminicidios y mujeres desaparecidas, manifestó Elsa Ángeles Vera.

La académica, periodista y activista feminista destacó que es necesaria e indispensable la creación de un observatorio que dé el seguimiento a ese problema en la entidad, ya que se corre el riesgo de terminar un sexenio sin un diagnóstico de esa problemática.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer bajo la conferencia “Plática sobre feminicidio”, Ángeles Vera indicó que está elaborando un proyecto de seguimiento, sin embargo se enfrenta al bloqueo de información y falta de un acervo en la materia por parte de los medios de comunicación locales, que puedan determinar lo sucedido en la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz.

Añadió que si bien hay organizaciones como Seiinac que dan ese tipo de seguimientos, sus recursos humanos no se dan abasto, por lo cual sería congruente que el Congreso local pueda establecer ese observatorio, ya que cuenta con los recursos necesarios.

Referente al tema, manifestó que el feminicidio “nos toca a todos” en el sentido de que es un problema que repercute a la sociedad, y que en la comisión de un delito de ese tipo falla todo el sistema, desde el círculo familiar-social de la víctima hasta el aparato de procuración e impartición de justicia.

“El feminicidio es solo el capítulo final. A mí me encabrona mucho el venir a hablar de feminicidio porque yo quisiera estar del otro lado de venir a hablar de la prevención”, destacó la activista.

Dentro de las problemáticas que enmarcan el seguimiento de los feminicidios expuso que a pesar de tener una de las mejores legislaciones en la materia, integrado por expertas y un meticuloso seguimiento, la procuraduría no contempla ni sigue al pie de la letra esas especificaciones para determinar si el delito corresponde o no a un feminicidio.

La periodista abundó que existen factores muy preocupantes, como en algunos casos la fabricación de culpables, una fiscalía débil, una ley poco conocida, promedio de edades y circunstancias inmóviles, municipios bien ubicados donde están sucediendo los feminicidios, además de una peligrosa relación con los límites del Estado de México, uno de los principales focos rojos en feminicidios.

Marcha de las Putas

Como parte de las acciones, integrantes de colectivos, asociaciones civiles y activistas se congregaron en la plancha de plaza Juárez con rumbo al Reloj monumental de Pachuca bajo la denominada Marcha de la Putas.

El colectivo estaba integrado en su mayoría por jóvenes, entre hombres y mujeres que portaban cartulinas, pancartas y mantas, así como cartones que juntos letra por letra decían “Ni una menos”.

A pesar del intenso frío, avanzaron casi a la puesta del Sol en la capital, interrumpiendo a su paso el fluir vehicular al sonido de batucada, que en un principio se escuchó con timidez y poca coordinación, pero que con el trayecto agarró compás.

Bajo consignas como “¡Ni una menos!” y “¡Mujer, hermana… si te pega no te ama!”, entre otras, la multitud llegó a la explanada del Reloj para reunirse en rueda y continuar con la muestra el Tendedero.

