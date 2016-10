Luego de tres intentos de linchamiento, SSPH pide confianza a ciudadanía

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo tratará de recuperar la confianza de la ciudadanía, con el fin de evitar incidentes como los recientes intentos de linchamiento, refirió el titular de la dependencia, Mauricio Delmar Saavedra.

El funcionario estatal refirió que por medio de patrullajes y presencia de elementos de la SSPH intentará ganarse de nueva cuenta la confianza de la ciudadanía, además indicó que es un acto en conjunto entre autoridad y población.

Es decir, que la dependencia en su papel se encargue de brindar apoyo a las y los ciudadanos que se encuentren en una situación como víctima de delito, mientras que la ciudadanía debe emitir la denuncia correspondiente para que no se quede impune el hecho.

“Necesitamos que esto sea corresponsable, que le den seguimiento, que continúen la demanda y con esto poder separar de la sociedad a estas personas antisociales” bajo un proceso y ante las instancias adecuadas, refirió Delmar Saavedra.

Abundó que uno de los principales problemas para que un hecho delictivo quede impune es que la persona afectada no haga su denuncia o no le dé el seguimiento correspondiente.

Expuso que un factor para que no se presenten hechos donde se intente hacer justicia por propia mano, como los recientes intentos de linchamiento en el estado, depende de la ciudadanía, mientras que la SSPH continuará trabajando para mostrarse confiable ante la población.

Sin embargo, precisó que la desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad y justicia no debe generalizarse en todo el estado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, en el caso específico de Hidalgo 33.5 por ciento de la población encuestada manifestó que la Policía estatal genera muy poca o nada de confianza en el desempeño de sus labores.

Además, 36.7 por ciento de esa población indicó tener desconfianza en la Policía preventiva municipal, factor que también se presentó en 41 por ciento respecto a los policías de tránsito.

Para los ministerios públicos, el grado de desconfianza por parte de la población hidalguense se concentró en 33.9 por ciento.

Comentarios