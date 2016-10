Magistrada electoral, con conciencia tranquila tras caso Orizatlán

Pachuca

La magistrada presidenta de la sala regional Toluca del TEPJF Martha Concepción Martínez aseguró tener la conciencia tranquila, pues juzgó de manera imparcial la elección municipal de San Felipe Orizatlán tras ser impugnada por violencia política.

Anteriormente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no existió violencia política de género contra la candidata del PRI en San Felipe Orizatlán Brenda Lizette Flores, por lo que devolvió el triunfo de la elección de alcalde al panista Raúl Valdivia Castillo.

Con ello, desestimó los argumentos del Tribunal Electoral de Hidalgo que acusó la violencia política de género y, además, revocó la sentencia de la sala Toluca que declaró la nulidad de la elección, por tanto, confirmó el triunfo del PAN.

“Acepté y respeté la resolución de los magistrados de la sala superior, pero estoy convencida en trabajar en aquellos juicios en los que se invoque esa violencia y pronunciarnos para señalar y persuadir estas acciones”, refirió en entrevista.

Después de inaugurar un foro estatal, la magistrada expuso que aunque no haya sido acreditada de manera generalizada la violencia política, las declaraciones del candidato panista Raúl Valdivia Castillo, en contra de la aspirante priista Brenda Lizette Flores, fueron consideradas como “desafortunadas” por parte de los magistrados.

“Si bien la sentencia de San Felipe Orizatlán fue revocada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el paso dado ya no tiene retroceso en materia electoral para abordar los temas de violencia política”, subrayó.

La magistrada conoció la reacción de la dirigencia panista, así como del propio candidato al saber de la sentencia de anulación, pero expresó que lo único que le preocupó fue la protección de las mujeres.

“No hay colores para nosotros, tengo mi conciencia tranquila en ese sentido y en muchos, soy absolutamente imparcial como juzgadora y ese es uno de los requisitos para tener estos encargos, nuestra única obligación es con los ciudadanos.

“Lo que yo puedo decir es que la razón jurídica invocada por el magistrado ponente Alejandro Avante Juárez y yo fue la protección de las mujeres y no solo eso, sino también juzgando con perspectiva de género”, apuntó.

Comentarios