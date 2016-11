Magistrado hace comentarios sexistas en foro sobre violencia de género

Ciudad de México

El magistrado presidente de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Juan Sánchez Macías consideró que más mujeres deben llegar al Congreso, a la presidencia y a otros cargos políticos, pero por su capacidad e inteligencia y no por tener “unas nalgas exquisitas”.

El hecho se dio en el foro Mesa de Diálogos: la Paridad y Violencia de Género en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT).

El magistrado dejó ver en repetidas ocasiones que está a favor de que aumente el número de mujeres en cargos públicos a nivel federal y estatal, pero criticó a las que llegan “manipulando” la paridad de género: “Y vemos a candidatos, gobernadores, directores, en fin, que presumen tener un equipo repleto de mujeres, pero eso sí, que me digan con cuántas se están acostando”, manifestó.

Sánchez, se ubicó como padre, hombre y ciudadano mexicano, desde donde lamenta que mujeres lleguen al ámbito político gracias a un “acostón”.

“Que lleguen como lleguen, bueno, yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad intelectual, porque tienen trabajo, porque saben organizar, saben mandar, saben hacer una sentencia, saber tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas”, expresó.

Sánchez Macías también dijo que no critica por criticar, “porque creo en ese principio, hay que predicar con el ejemplo”.

El foro contó con la participación de académicas expertas en el tema de género, consejeros electorales locales, representantes de partidos políticos y otros funcionarios públicos.

