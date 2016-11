Por malas condiciones de camino no entra transporte a CBTIS

Santiago Tulantepec

Debido a las pésimas condiciones de la vialidad de acceso al plantel CBTIS 287, ubicado en la localidad San Francisco Huatengo, unidades de transporte colectivo de pasajeros suspendieron el servicio.

Los transportistas señalaron que es muy complicado circular por la zona, debido a que las recientes lluvias han provocado que el camino de acceso sea un lodazal, lo que hace que las unidades se atasquen incluso por varias horas.

Por lo que las unidades, que hacen ruta de la central de autobuses de Tulancingo hacia la localidad Los Romeros, anunciaron que solo circularán hasta la fábrica Concentra, por lo que los usuarios del servicio, sobre todo estudiantes, deben caminar por el complicado camino.

Consultados al respecto, los transportistas señalaron que insistir en dar el servicio por la zona, además de implicar mucho tiempo extra cuando se presenta el atasco, provoca daños a las unidades, lo que representa una fuerte inversión para las reparaciones.

Indicaron que representantes de la ruta, la única que ofrece el servicio en la zona, ya han solicitado al gobierno municipal regar gravilla para poder circular por la zona.

Sin embargo, al no tener respuesta a la petición decidieron parar el servicio hasta que termine la temporada de lluvias, lo que ocurrirá hasta finales de año.

Reconocieron que la situación afecta a cientos de vecinos y estudiantes, pero insistieron que no encuentran condiciones para poder seguir prestando el servicio ante las malas condiciones que presenta el camino.

Propiedad

En tema relacionado, el camino está implicado en polémica sobre si pertenece a un particular o se trata de una servidumbre de paso, tema que dejó pendiente la anterior administración municipal.

A mediados de año se conoció de las exigencias de un presunto propietario del terreno donde se ubica el camino de acceso, quien incluso amenazó a las personas que pasaban por la zona en caso de insistir en cruzar por el lugar.

El gobierno municipal solicitó al supuesto propietario permitir el paso, lo que finalmente ocurrió, en tanto se revisa el tema.

Hubo respuesta positiva a la solicitud, pero hasta el momento no se conocen avances en la revisión cartográfica y documental del camino vecinal en cuanto a la confirmación sobre si se trata de un derecho de paso o un terreno particular.

Comentarios