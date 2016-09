Más de 337 mil delitos no son denunciados en Hidalgo

Pachuca

La cifra negra en Hidalgo de delitos que no se denuncian o que no obtuvieron respuesta ante el Ministerio Público alcanzó en 2015 un promedio de 89.7 por ciento, 2.5 puntos porcentuales más que en 2014, esto de acuerdo con la ENVIPE 2016.

Tras presentarse los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, estos revelaron que en 2015 en la entidad existieron alrededor de 408 mil 703 delitos, de los cuales 337 mil 487 no se denunciaron, lo que representa 82.6 por ciento de los incidentes que quedaron impunes.

La base de datos indica que solo 17.2 por ciento, es decir, 70 mil 336 de esos delitos, fue denunciado ante el Ministerio Público.

Pese a ese total de denuncias, en 60.1 por ciento de éstas se inició una averiguación previa, es decir que de las más de 70 mil denuncias, 42 mil 247 iniciaron su investigación, mientras que 34.4 por ciento, traducido en 24 mil 175 hechos, no obtuvo respuesta o no se empleó para dar con el posible responsable.

En otros 3 mil 914 casos, en 5.6 por ciento no se especificó su proceder.

De ese modo puede decirse que la suma entre los delitos que no se denunciaron, así como aquellos en los que no se procedió, arrojan una cifra negra de poco más de 89 por ciento, como indica la ENVIPE 2016.

Por sexos, el estudio señala que en los hombres se dieron 188 mil 93 delitos, de los cuales 166 mil 188 representaron cifra negra, es decir, 88.4 por ciento.

En el caso de las hidalguenses esta cifra fue más alta, pues de 220 mil 610 delitos ocurridos a ese sector, 90.8 por ciento representó cifra negra. Es decir que 200 mil 268 delitos contra mujeres no se denunciaron y/o quedaron impunes.

Respecto a los ilícitos no denunciados por la población hidalguense, 178 mil 223, o 52.7 por ciento, atribuyeron su apatía por emitir su denuncia a cuestiones relacionadas con la autoridad, es decir, por miedo a que los extorsionaran, por considerarlo una pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y por actitud hostil de la autoridad.

Mientras que 47.1, o 159 mil 222 personas, dijo descartar denunciar por miedo al agresor, pues el delito de poca importancia no tenía pruebas u otras circunstancias.

Delitos más frecuentes

Durante 2015, los tres delitos con mayor incidencia en Hidalgo fueron en primer lugar la extorsión, seguido de las amenazas verbales y el robo parcial de vehículo.

En el primero, de los más de 408 mil ilícitos contemplados en 2015, 111 mil 364 correspondieron a ese acto, sin embargo 107 mil 614 quedaron en cifra negra.

En amenazas verbales se presentaron en 36 mil 366 casos, donde 34 mil 486 quedaron sin denunciar o sin tener respuesta tras emitirse la respectiva denuncia ante las autoridades.

Mientras que en robo parcial de vehículo, éste quedó con una cifra negra en Hidalgo de 94.5 por ciento, es decir que de 50 mil 403 contemplados no se denunciaron o atendieron 47 mil 606 casos.

