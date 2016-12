Amar a alguien con depresión es difícil, hay que dejar ir un poco de la vida, hay que saber que en ocasiones el esfuerzo no será suficiente.

Desde el fondo de mi corazón comencé a amarla, cada día un poco más, cada noche la miraba a mi lado con la fortuna de saber que sus ojos eran lo mejor para mí.

A diario le escuchaba la voz, me conmovía el alma, dejaba que se clavara poco a poco dentro de mí.

Un día sin aviso, la oscuridad se apoderó de ella. Sus ojos solo derramaban agua maldita y su boca escupía espinas que se clavaron en mi mente y en mi corazón.

La primera que recibió el golpe fui yo. Porque cuando lastimas, primero lastimas a los que están más cerca.

Cada uno de los que siguieron, le pegaron fuerte a ella, luego me pegaron fuerte a mí.

Cuando amas a alguien con esa tristeza, tan complicada, dentro, es inevitable dolerse de su dolor.

La vi triste, la vi frágil, la vi llorar hasta dormir y dormir hasta cansarse y despertar más triste, con la desolación marcada en los ojos.

Intenta abrazar una copa rota, sin romperla más, y sin que ninguno de sus filos te corte.

Luego vinieron días peores. No hay lugar dónde ocultarse. Tampoco hay dónde abrazar el Sol. Es frío, es oscuro, lo más triste.

Viene el coraje propio, la frustración de no poder iluminar su mundo, la intolerancia de sus intolerancias, el dolor de su dolor, el enojo de su enojo. La distancia que hace abismo, el más grande, el más odioso.

¿Y si siempre va a ser así?

¿Por qué tenía que llegar la infortuna aquí y justo ahora?

Los reclamos.

El vacío…

La necedad…

El hartazgo…

El cansancio…

El fastidio…

El desgano…

El abandono. De mí, de ti, de todos.

La furia…

La confusión que habita en las paredes, en todos los días y más en las noches:

Me quedo porque te quiero o me voy porque me quiero.

¿Puedes abandonar a alguien que ya está desahuciado?

La oscuridad también te carcome a ti. Pronto ya no es uno, sino dos corazones lastimados.

El rencor ya no es el de ella, es el propio.

El diciembre frío cala, en silencio repetimos un conjuro:

Quiero que un día el Sol vuelva a llenar la casa de luz.

Que las flores vuelvan a sonreír.

Quiero ver tus ojos

y encontrarte y sentirte y amarte.

Y encontrarme, sentirme, amarme.

Poema para mi querida dientes rotos

Conozco a una mujer

que no para de comprar rompecabezas

chinos

de madera

de metal

piezas que al final encajan

en un cierto orden.

Los hace con precisión matemática

resuelve todos los

rompecabezas

vive junto al mar

pone azúcar en el jardín para las hormigas

y sobre todo cree

en un mundo mejor.

Tiene el pelo blanco,

que rara vez peina.

Tiene los dientes rotos

y usa ropa de trabajo grande y floja

sobre un cuerpo que

la mayoría de las mujeres desearían tener.

Durante muchos años me irritaron

lo que yo consideraba

excentricidades suyas,

como aquello de echar cáscaras de huevo en remojo

(para aportarles calcio a las plantas).

Pero al final cuando pienso en

su vida

y la comparo con otras vidas

que parecen más interesantes, originales

y hermosas

me doy cuenta de que ella es la que ha herido a menos

gente de todas las personas que conozco

(y con herir solo quiero decir herir).

Ella ha pasado épocas horribles,

épocas en las que tal vez yo podría

haberla ayudado más

porque ella es la madre de mi única

hija

y hace tiempo fuimos grandes amantes,

pero ella se fue,

como he dicho

es quien ha herido a menos gente

de todos cuantos conozco

y si lo miras de ese modo,

bueno,

ha creado un mundo mejor.

Ha ganado.

Frances, este poema es

para ti.

