La propuesta de reducción de 69 por ciento del Fondo Metropolitano para 2017 impactará en el presupuesto de 16 municipios de Hidalgo integrados en cuatro zonas metropolitanas acreedoras de esos recursos.

Mientras en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 se contempló un total de 10 mil 400 millones 284 mil 715 pesos, en la propuesta federal para 2017 solo se consideran 3 mil 240 millones 170 mil 830 pesos.

La tentativa de quitar poco más de 69 por ciento, equivalente a 7 mil 160 millones 113 mil 885 pesos, al Fondo Metropolitano, afectaría la asignación de recursos para 47 zonas metropolitanas incluidas en esa partida federal.

Por ahora la propuesta no contempla la cantidad repartida en las diferentes zonas, sin embargo si se reparten los más de 3 mil 240 millones de pesos de forma equitativa entre las zonas metropolitanas, cada una recibiría alrededor de 68 millones 939 mil 804 pesos, no obstante el recurso depende de las necesidades de cada área.

En 2016, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México aprobó la cartera de proyectos de 4 mil 52 millones 282 mil 679 pesos, de los cuales Hidalgo fue acreedor de 283 millones 659 mil 787 pesos por parte de la demarcación colindante con el Estado de México, que es Tizayuca.

Los recursos para la zona de Pachuca fueron por 119 millones 330 mil 47 pesos; en el caso de Tula el monto fue de 59 millones 794 mil 638 pesos y para Tulancingo se destinaron 35 millones 799 mil 14 pesos.

En 2016, las zonas metropolitanas que concentran a municipios hidalguenses obtuvieron 498 millones 583 mil 486 pesos para la operación de diversos proyectos de desarrollo regional, metropolitano y urbano.

Los recursos se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso o para completar el financiamiento de aquellos que no contaron con recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las reglas de operación del Fondo Metropolitano.

Además, los proyectos anteriores deberán ser viables y sustentables para promover la planeación del desarrollo regional, metropolitano y urbano, así como del transporte público, la movilidad no motorizada y el ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica.

Asimismo, deben promover la sustentabilidad y capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica.

Así como la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial.

