México y Panamá reparten puntos al empatar sin goles

El Tri llegó a cuatro unidades en el hexagonal final de la Concacaf

Ciudad de Panamá

En partido poco brillante y de escaso futbol, la selección de México sacó el empate sin goles frente a Panamá, en partido correspondiente a la fecha dos del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Con ese resultado, el Tri llegó a cuatro unidades en el segundo sitio, detrás del líder Costa Rica, en tanto el cuadro canalero sumó la misma cantidad de puntos.

El partido

Sin el peso emocional de lo que representaba no ganar en suelo estadunidense, el Tri enfrentó ese duelo con un ánimo diferente, sin esa presión por salir con el triunfo, lo que generó una carencia futbolística en todos los aspectos.

Las cinco modificaciones que realizó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio también afectaron el accionar del Tri, que estuvo muy lejos de ser ese equipo que sacó el triunfo el pasado viernes sobre el cuadro de las barras y las estrellas.

Giovani dos Santos, Marco Fabián de la Mora, Raúl Jiménez y Javier Hernández sufrieron mucho para conectarse e inquietar al portero local Jaime Penedo, quien tuvo una noche tranquila.

Mientras, los de casa mostraron ganas, no así futbol para superar al cuadro mexicano y merecer un resultado diferente, ya que en la única ocasión de mediano peligro que generaron, Gabriel Torres mandó su disparo muy desviado cuando tenía para mucho más.

Se fueron al descanso sin hacerse daño y para el segundo tiempo Osorio sacó a un amonestado Diego Reyes por Jesús Dueñas, así como a un intrascendente Dos Santos, quien fue sustituido por Hirving Lozano, en busca de algún tipo de desequilibrio al frente.

Mientras a los de casa se les terminaron los ímpetus por ganar el juego, ya que parecieron conformarse con el empate y no arriesgaron de más.

Y aunque buscaron el error del rival para marcar ese gol que les diera el triunfo, ambos cuadros se tuvieron que conformar con un empate, que los mantiene invictos en este inicio del hexagonal final hacia la próxima justa mundialista.

