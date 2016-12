Mi experiencia en Pachuca

Al final de julio llegué junto con mi compañera Iris a México; sin saber que sería una gran experiencia quedarse cinco meses en un país tan diferente a los Países Bajos. Las primeras semanas tenían que ser descubiertas y hubo muchos malentendidos al tratar de comunicarme con la gente que vive aquí.

Yo estudié español en mi universidad en Holanda, pero es totalmente diferente ponerlo en práctica y también depender de él; afortunadamente, la UAEH, la oficina de relaciones internacionales y todos los estudiantes me ayudaron mucho; no solo con las cosas prácticas, sino también para conocer el país.

Con SOES realicé un viaje a las pirámides de Teotihuacán, nunca había visto ningún tipo de pirámide, quedé impresionada, especialmente al subir (bajo el incandescente Sol) y viendo todo desde arriba; esa experiencia no fue fácil de olvidar, porque quedé muy quemada por el Sol varios días. Pero esas no fueron las únicas pirámides que visité, también las del Tajín, que son muy bonitas; sin embargo, gracias al clima, fue un poco triste visitar las playas de Veracruz.

El 15 de septiembre fui con algunos amigos de la UAEH a Puebla para celebrar las fiestas patrias; Puebla es una hermosa ciudad y probamos las cemitas, que son geniales, también visitamos Cholula, una parte hermosa de la ciudad y que tiene una historia intrigante. Fue extraño visitar la iglesia en la montaña cuando sabes que debajo estaba una parte de lo que fue la gran pirámide de los aztecas.

Como los viajes fueron lo más destacado de este intercambio, también me gustó la experiencia en el UAEH. Y también es muy diferente como mi vida estudiantil en los Países Bajos. En Holanda todas las clases son mucho más cerradas, apenas existe interacción con el profesor y los otros estudiantes. Allá no es inusual tener clase en un enorme salón con otros 100 estudiantes, y si alguien no tiene ganas de ir, nadie se da cuenta. Aquí, las clases son mucho más pequeñas y las interacciones son muy diferentes. En una clase que he seguido aquí, en séptimo semestre, alguien está obligado a participar en los debates. Primero yo estaba aterrada teniendo debates en una lengua extranjera. Pero el profesor era realmente agradable y los otros estudiantes estaban realmente dispuestos a ayudarle.

Realmente me gustó mi estancia aquí en Pachuca y ser una parte de Emiratos Árabes Unidos, por lo que agradezco a todos los que han hecho esto posible.

