En Mineral de la Reforma no habrá aumento al predial: alcalde

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

Mineral de la Reforma

En Mineral de la Reforma no habrá aumento al impuesto predial, además de licencias de funcionamiento y construcción, afirmó el alcalde Raúl Camacho Baños.

Situación contraria a lo ocurrido en Pachuca, donde el gobierno también emanado del PAN propuso aumentar ese impuesto 10 por ciento con el pretexto de recaudar ante la falta de recursos económicos.

“Queremos cuidar el bolsillo del ciudadano, lo que es el predial no habrá incremento porque así lo comprometí en campaña, así como licencias de funcionamiento y de construcción, vamos a cuidar que no haya incrementos pues debemos buscar que la economía familiar esté salvaguardada”, indicó.

Entrevistado después de presentar al cabildo la propuesta de Ley de Ingresos, el edil refirió que contemplan recaudar alrededor de 60 millones de pesos, pero puede variar.

En cuanto al impuesto predial, Camacho Baños dio a conocer que durante el Buen Fin harán una campaña de regularización para aquellas personas con adeudos, sin pagar recargos.

Actualmente dijo que solo tres de cada 10 pagan el impuesto predial, por lo cual la meta será lograr que al menos seis de cada 10 lo hagan.

La propuesta de la Ley de Ingresos fue enviada a la comisión de hacienda municipal para ser analizada y discutida.

Juicios laborales

Raúl Camacho dio a conocer que actualmente el municipio tiene una deuda de 2 millones de pesos por concepto de juicios laborales heredados por la anterior administración priista.

Son siete extrabajadores municipales que demandaron por despido injustificado y el juicio más antiguo es de 2009, que ha llegado hasta el millón de pesos a pagar.

“Son arriba de 2 millones de pesos y es lo que tenemos que considerar, pues es una deuda que nos dejaron, no es algo nuevo”, refirió.

El alcalde indicó que buscan llegar a un acuerdo económico con la parte demandante para no perjudicar las finanzas municipales.

