Moisés Muñoz: no me permitieron competir

El arquero Moisés Muñoz confirmó su salida del América en un video publicado en su canal de Youtube, donde aseguró que no le permitieron competir como al resto de sus compañeros.

La despedida de Muñoz, quien ahora será jugador libre, llega en el mismo día que América anunció a dos arqueros como refuerzos para el Clausura 2017: Agustín Marchesín y Óscar Jiménez.

“No me han permitido competir por un puesto en igualdad de circunstancias y la verdad que eso a mí no me parece justo. Siempre desde mi llegada a este club manifesté todo mi cariño.

“Todo en esta vida es cíclico y mi etapa en América ha terminado, es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido tomar, pero es así y yo tengo que seguir firme y convencido de mis ideales”, explicó Muñoz.

El guardameta no confirmó cuál será su próximo destino, pero también aprovechó para despedirse y agradecer a la directiva por darle la oportunidad de cuidar la portería azulcrema.

“Me llena de orgullo saber y decir que crecí con las Águilas. Mi consolidación como arquero fue en esta gran institución y la verdad es que el club América vivirá en mi corazón por siempre.

“De la misma manera quiero agradecer a la directiva por permitirme ser parte de esta gran institución, así como a mis compañeros de equipo”, sentenció.

