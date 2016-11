Morena no descarta tintes políticos en robo a oficinas

Pachuca

Morena explicó que el robo perpetrado a sus oficinas podría estar disfrazado con el fin de parecer un hurto de equipo; sin embargo, en ese hecho sustrajeron información de candidatos, expedientes del partido, entre otros datos.

En rueda de prensa para dar un posicionamiento sobre el allanamiento a su comité estatal el fin de semana, el líder en Hidalgo de la agrupación política Abraham Mendoza Zenteno destacó que el robo les llamó la atención debido a que hurtaron documentos oficiales del partido.

El líder político abundó que entre esos documentos estaban carpetas de la oficina de presidencia, expedientes de candidatos, oficios de contestaciones, información contable y las computadoras donde también almacenaban esos datos, al tiempo que los implicados en el robo no se llevaron todos los objetos con valor monetario.

El político añadió que la Procuraduría General de Justicia estatal ahora debe dar certidumbre al esclarecimiento de ese hecho, mismo que ya está bajo el NUC 12.2016-11908, además del registro de atención ciudadana RAC-SPE-20161945.

Ante el hecho de que se trate de un delito asociado más a la política que a la sustracción de artículos, Mendoza Zenteno no descartó esa hipótesis al ser una agrupación política y las características del robo; sin embargo, señaló que eso lo tendrá que afirmar o descartar la misma procuraduría por medio de la investigación.

De igual forma, manifestó que los daños contra las oficinas oscilan entre los 50 y 80 mil pesos, además que aún no existe algún detenido por los hechos.

Además, remembró que esta es la segunda ocasión que roban en las instalaciones del partido, y que ante ese suceso no existe respuesta a la fecha del avance de las investigaciones por parte de la PGJEH.

Abundó que existen similitudes en los allanamientos a sus oficinas, pues en ambos casos sustrajeron documentos de carácter político.

Ante ese panorama, destacó que en Hidalgo, y sobre todo en Pachuca, se vive un ambiente de inseguridad que es grave, por lo que esperan y exigen que se atienda ese asunto por parte de la administración actual para generar un ambiente propicio para la ciudadanía.

