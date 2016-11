Muere el escritor y músico canadiense Leonard Cohen

Ciudad de México

El poeta, novelista, músico y cantautor canadiense Leonard Cohen falleció hoy, de acuerdo con información difundida en la página de Facebook del intérprete, noticia que fue confirmada por la revista “Rolling Stone” en su sitio en internet.

En el sitio “Facebook.com/leonarcohen” fue publicado un breve mensaje: “Con profunda tristeza informamos que el legendario poeta, compositor y artista Leonard Cohen ha fallecido”.

Y añade: “Hemos perdido a uno de los músicos más venerados y prolífico visionarios. Una ceremonia luctuosa tendrá lugar en Los Ángeles (California) en una fecha posterior. La familia pide privacidad durante su momento de dolor”.

Reconocido por canciones como “Halleluja”, “Suzanne”, “Everybody knows” y “I´m your man”, Cohen tuvo gran influencia en las décadas de los años 60 y 70 con temas musicales cercanos al folk, si bien su trayectoria continuó con éxito en su edad madura.

El cantautor nació el 21 de septiembre de 1934 en la población canadiense de Westmount, Quebec, de acuerdo con la página en internet de la revista “Rolling Stone”.

Creció en el seno de una familia judía apegada a las tradiciones, estudió en una escuela hebraica y posteriormente en la Universidad McGill, de Montreal, según datos del sitio “epdlp.com”. A los 15 años formó una banda de country y en 1956 publicó sus primeros poemas.

Posteriormente viajó por un tiempo, conociendo países como Estados Unidos, Grecia y Cuba; publicó dos novelas semibiográficas, “El juego favorito” (1963) y “Los hermosos vencidos” (1966).

Sus poemarios “La caja de especias de la tierra” (1961) y “Flores para Hitler” (1964) le brindaron reconocimientos por sus ideas y modernidad de la escritura, según la misma fuente.

Fue en 1967 que empezó a cantar algunos de sus poemas, teniendo gran éxito gracias a temas como “So long, Marianne” y, especialmente, “Suzanne”, ambas incluidas en el álbum “The Songs of Leonard Cohen”.

De entonces en adelante su trayectoria músico-poética no dejó de escalar hasta alcanzar el prestigio, al tiempo que pasó de un estilo folk a otro más rock melódico, imprimiendo siempre su sello y con una voz muy característica con la que recitaba más que cantar.

En los años 90, se recluyó voluntariamente en un monasterio zen de California, para reaparecer en la vida pública con el disco “Ten New Songs” (2001), más tarde publicó el libro “Dear heather”, en 2004.

Algunos de los álbumes que grabó el compositor reconocido con el Premio Príncipe de Asturias (2011), son: “Songs from a Room” (1969), “Songs of Love and Hate” (1971), “New Skin for the Old Ceremony” (1974), “I’m Your Man” (1988) y “The Future” (1992).

