Muere Greg Lake, leyenda del rock progresivo

El rockero británico Greg Lake, considerado una de las figuras claves del rock progresivo de la década de 1970 y fundador del grupo Emerson, Lake & Palmer, falleció el miércoles a los 69 años.

El músico británico falleció después de una larga “batalla contra el cáncer”, informó su manager y amigo Stewart Young en Facebook.

“Ayer, 7 de diciembre, perdí a mi mejor amigo tras una larga y difícil batalla con el cáncer”, escribió Young.

El músico británico se lanzó a la fama con la banda King Crimson, antes de formar el exitoso grupo Emerson, Lake & Palmer (ELP).

Un obituario para el diario The Guardian destacó que Lake fue una de las figuras claves del rock progresivo y desafió a los críticos que consideraban a este género ridículamente exagerado o pretencioso.

Emerson, Lake & Palmer hizo su debut el 23 de agosto de 1970 y seis días después se presentó en el festival Isle of White junto a otros grandes de la música como Jimi Hendrix, The Doors y The Who.

En su momento, el grupo se posicionó en el número cuatro de la lista de éxitos de Gran Bretaña, mientras que en Estados Unidos entró al Billboard en el lugar 18 de 200.

Lake tiene más de 40 álbumes entre compilaciones, discos de estudio y conciertos en vivo, tras una prolífica carrera musical.

