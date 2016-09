En municipios de la Huasteca, Sierra Alta y Otomí-Tepehua

Pachuca

Gloria Romero León, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el dirigente panista Asael Hernández Cerón debe abrirse a la rendición de cuentas ante las y los militantes panistas.

“Es lo menos que debe hacer un dirigente en el estado, rendir cuentas al consejo estatal”, declaró.

Romero León puntualizó que es sano saber en qué se gastó el partido el dinero de la pasada campaña de gobernador, diputados y 84 presidentes municipales: “cuánto y a quién se le dio”.

Sesión nocturna

La noche de ayer, consejeros estatales del PAN estaban reunidos en las instalaciones del partido luego de ser convocados por Hernández Cerón para rendir informe de actividades del actual año, y dar a conocer los ingresos y egresos 2014, 2015 y 2016.

El orden del día también contemplaba el informe de la comisión de vigilancia, aprobación del presupuesto del comité directivo estatal correspondiente al periodo enero-diciembre 2016, además de la asignación de prerrogativas a estructuras municipales.

Eso, luego que en días anteriores no fue posible llevar a cabo la sesión de consejo porque no asistió Hernández Cerón.

Renovación

Gloria Romero León no apoya a Hernández Cerón en la próxima renovación de la dirigencia estatal en caso de que decida participar como candidato. En lo particular “no fue una buena decisión compartir el cargo de presidente municipal y dirigente de partido”, manifestó.

“No voy a apoyar a Hernández Cerón, pero finalmente la decisión recaerá en la militancia. Es un proceso abierto que va más allá de mi opinión”; recordó que apoyará a Alfredo Ortega Appendini.

El hecho que el PAN sea segunda fuerza política en el estado no es atribuible únicamente a la dirigencia estatal, sino al trabajo de las y los militantes y al hartazgo de la ciudadanía contra el PRI, expresó Romero León.

“También hay que recordar el triste episodio durante la inscripción de las planillas en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que puso en riesgo la participación de muchos candidatos. Fue un proceso muy desaseado.”

