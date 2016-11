Pachuca

Gloria Romero, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Hidalgo, consideró necesaria la comparecencia del exgobernador Francisco Olvera Ruiz para que aclare los motivos del incremento de la deuda del estado a 14 mil millones de pesos.

“Nos gustaría que el exgobernador aclarara esta situación, qué mejor que el jefe de la anterior administración”, dijo la legisladora de Acción Nacional, partido que representa la segunda fuerza política en el Congreso local.

Durante entrevista, consideró que también podrían acudir al Congreso los anteriores titulares de las 14 secretarías, así como el exdirector del Sistema de Radio y Televisión, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) y el Congreso, que presentaron adeudos sin registro contable por 5 mil millones de pesos.

“Todos ellos tendrán que decir lo que pasó y en qué se gastaron los recursos, luego que el reclamo de los ciudadanos es contra la corrupción, como sucede en otros estados del país”, detalló.

“Evidentemente existe preocupación sobre las obligaciones financieras que dio a conocer la Secretaría de Finanzas.”

Luego que no fue consultada la deuda de una forma responsable, la legisladora espera que el gobierno de Hidalgo no permita impunidad.

En pasada sesión del Congreso, Gloria Romero solicitó que el extitular del Sistema de Radio y Televisión Sergio Islas aclare el desvío de recursos en dicha dependencia y será hoy cuando la comisión de transparencia del Poder Legislativo dictamine la petición.

Además de especificar el destino del presupuesto, la finalidad es que el servidor devuelva el monto no solventado.

