Necesarios, 500 mdp para renovar red hidráulica

Para la sustitución integral y de forma paulatina del sistema de surtido de agua potable se requeriría un presupuesto de 500 millones de pesos, por lo que tendría que pensarse en inversiones, sobre todo de carácter federal.

El planteamiento fue realizado por el encargado de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT) Arturo Ruiz Islas, al tiempo que reconoció que deben priorizarse los circuitos de cobertura en la sustitución.

Se informó que existe un proyecto realizado durante la anterior administración municipal, al cual se le da seguimiento, toda vez que en el cumplimiento de pagos a la federación por uso y descargas de aguas podría contarse con recursos para la paulatina sustitución de la red y el correspondiente equipamiento.

El directivo indicó que el proyecto incluiría el retiro de la actual red, debido a que el material utilizado, como asbesto, PVC, entre otros, ya no es adecuado por cuestiones de salud y manejo de caudales.

Asimismo, el diámetro del sistema no es adecuado para el surtido del líquido a los usuarios que lo requieren.

La zona norte de la ciudad y, particularmente, el sector que comprende El Paraíso, San Juan el Banco, la colonia Roma y La Guadalupe presentan dificultades para una eventual sustitución de la red hidráulica, debido a que son espacios que crecieron de forma anárquica a finales de la década de 1980.

Ruiz Islas no descarta que puedan conseguirse las inversiones, por lo que en el plan presentado ante autoridades federales y estatales se señala a la zona central de la ciudad como el primer espacio para la eventual sustitución y modernización de la red hidráulica.

Posteriormente, sería la zona norte del casco urbano, implementando candados que permitan que no se pierdan los caudales, en tanto pudieran realizarse los trabajos.

