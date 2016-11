Niega diputado aumento al salario de legisladores federales

Los legisladores priistas federales solicitaron un recorte en el incremento al salario y prestaciones aprobadas en el Poder Legislativo, indicó el diputado federal Fernando Moctezuma Pereda.

Respecto al reciente incremento en salario y prestaciones aprobado por el Congreso de la Unión, el legislador hidalguense mencionó que existe un error en ese incremento y lo están afinando.

“Tan solo en el caso de los priistas a la hora de hacer la asignación presupuestal para que alcanzáramos mayor, precisamente solicitamos que hubiera un recorte del Poder Legislativo. Habrá quien los asuma, en el caso nuestro en las comisiones que nos correspondió de los legisladores, hablo de los priistas, solicitamos un recorte”, comentó.

Recordó que en el ejercicio pasado no aceptaron incrementos, “inclusive hoy de las prestaciones que originalmente los diputados tenían en otras legislaturas, las hemos dejado. Si no entendemos que en política no somos corresponsables con la sociedad, simplemente estamos llevando a este país a otra circunstancia”.

Moctezuma Pereda aceptó que en el caso de gastos médicos mayores el incremento fue por actualización y es una condición que algunos rechazaron; él negó rechazarla “porque es una prestación que sí es útil, soy honesto, pero hay condiciones que son de bancada y en eso somos responsables”.

Precisó que lo que desecharon los diputados federales fueron prestaciones que se tenían cuando iniciaron en la Cámara de Diputados, como celulares; “se desechó totalmente que es un gasto considerable, los vehículos asignados a legisladores se rechazaron totalmente”.

Además, dijo, rechazaron materialmente los viajes al extranjero, y ahora quienes salgan deberán justificarlo y ser validado por la junta política de la Cámara de Diputados.

Comentarios