Niega EU responsabilidad en condena de ONU a Israel

Washington

Estados Unidos rechazó toda responsabilidad en la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que condenó la expansión de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.

“Rechazamos la versión de que Estados Unidos fue el motor de esa resolución. Eso no es verdad”, dijo el vocero del Departamento de Estado Mark Toner en respuesta a la acusación hecha el lunes por el gobierno de Israel.

Toner aseguró que Estados Unidos no redactó la resolución ni promovió su presentación ante el consejo, y argumentó que fue responsabilidad inicial de Egipto, en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

“Cuando quedó claro que los egipcios y los palestinos insistirían en someter la resolución a votación y que todos los demás países del consejo la apoyarían, dejamos clara la necesidad de cambios para hacer el texto más equilibrado”, afirmó Toner.

El funcionario no detalló si el gobierno de Barack Obama buscó disuadir a los países que llevaron la resolución a voto en el consejo para que no lo hicieran.

Anticipó que éste y otros aspectos sobre la actuación de Estados Unidos serán abordados por el secretario de Estado John Kerry en un discurso que pronunciará hoy.

Israel dijo tener evidencia de que la Casa Blanca orquestó la resolución que condenó la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras y la demolición de viviendas.

