Niega extesorera deuda por 3 mdp

Pachuca

Liliana Verde Neri, regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pachuca y tesorera en la administración de Eleazar García Sánchez, negó la existencia de una deuda derivada de no pagar combustibles e impuestos por 3 millones de pesos.

En su participación en cabildo, donde la alcaldía presentó su proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, la regidora pidió no hacer de las cifras un manejo sensacionalista que solo confunde a la población, ya que hay desconocimiento en conceptos básicos como deuda y pasivos.

Como parte de la discusión del Presupuesto de Egresos del próximo año, Verde Neri solicitó voluntad política.

“Es importante contar con la información suficiente, competente y oportuna por parte de las diferentes dependencias de la administración pública, es decir, necesitamos de la voluntad política de todos los actores que intervienen en la asignación de los recursos.”

Además, pidió a los integrantes de la administración municipal asumir con responsabilidad y prudencia sus declaraciones en medios informativos.

“Se ha mencionado la afectación a la Hacienda municipal por el engrosamiento de la nómina, sin embargo en la propuesta de presupuesto no hay modificaciones sustanciales en el analítico de plazas del ejercicio 2017.”

Pidió definir obras de infraestructura, con tal de evitar expectativas no alcanzables; y que todos los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos estén alineados al Plan Municipal de Desarrollo.

Durante entrevista, dijo desconocer si en la transición de la pasada administración a la actual se haya inflado la nómina. “Lo que me parece muy raro es que se haga ese señalamiento, pero en el ejercicio 2017 no se propone adelgazarla.

“Tenemos que ser congruentes al decir: hay demasiada gente trabajando en el municipio, se tiene que hacer una propuesta en el Presupuesto de Egresos de 2017, para disminuir la carga financiera que representa el pago de nómina.”

Comentarios