Niega PGJEH relación laboral con prepotente sujeto

EUNICE L RODRÍGUEZ

Pachuca

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó que el hombre que en redes sociales fue denominado #LordMinisterioPúblico no pertenece a ninguna de las áreas de esa dependencia.

Un caso más de prepotencia fue difundido por redes sociales, protagonizado por un hombre aún no identificado, que el 29 de septiembre fue evidenciado en un video, en el cual forcejea con elementos policiacos en el bulevar Felipe Ángeles.

El video publicado en la plataforma Youtube muestra al sujeto molesto mientras trata de recuperar la placa que retiraron a su automóvil. Uno de los policías que graba la riña dice en voz alta que la razón para retirar la placa y expedir una infracción es porque el hombre al volante iba hablando por teléfono.

La publicación fue difundida en diferentes redes sociales, en donde al tratar de evitar ser infraccionado, el sujeto arrebata la placa a uno de los elementos y niega cualquier falta al reglamento vial.

En las imágenes se muestra el momento en que uno de los policías levanta la infracción y otro discute con el supuesto infractor. En los últimos segundos del video el protagonista amenaza a los elementos diciendo: “Mira, hazme la infracción, pero te voy a decir una cosa, mi comandante, de caballero, como Ministerio Público que soy, no se queda así, eh”.

La PGJEH declaró que el sujeto que aparece ante la cámara no pertenece a ninguna de las áreas de esa dependencia, ni como trabajador de planta o prestatario de servicio social.

