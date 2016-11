Niega UFIC invasión de casas en Tizayuca

Pachuca.- Al señalar que no propició ninguna invasión, la Unidad de la Fuerza Indígena Campesina (UFIC) reviró a los habitantes de la Cañada, Tizayuca, quienes acusaron que dicha organización y el PRD los engañó en la venta de 180 casas.

“En lo personal fui claro con ellos, que esas casas en cuanto alguien acreditara ser dueño, negociaríamos para comprarlas, no vamos a despojar a nadie de una propiedad”, dijo Alejandro Hernández Ballina, íntegrante de la UFIC.

El papel de la UFIC fue asesorarlos, “ver ante gobierno que las personas habitarían esas casas pero en el momento en que apareciera el dueño negociaríamos con las autoridades estatales como testigo”, dijo.

“Personalmente hablé con ellos desde el inicio: son casas desocupadas. El que no esté de acuerdo que se retire y que entre alguien que esté dispuesto a comprar, no vamos a robarnos nada que no sea nuestro”.