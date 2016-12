¿Aburrido?

Los niños representan en la sociedad uno de los pilares de construcción más importantes, los medios de comunicación deben considerarlos como un sector al que hay que atender con materiales adecuados para su edad. En general, la niñez no es tomada en cuenta.

En la capital del estado, las opciones no son muchas, apenas un espacio breve en televisión local los fines de semana, programas como “Universiniños” en RadioUAEH son las opciones que tiene la población infantil que busca algo en medios de comunicación.

Para los niños, los medios de comunicación son considerados agentes socializadores. Forman parte de las fuentes que brindan valores, normas y estilos de vida. Influyen en la adquisición del lenguaje, en las formas del juego y de juguetes, en la construcción de los vínculos sociales, en la producción de ideologías.

La ausencia de contenidos en medios es una violación a su derecho a la información y una invisibilización de los menores, ya que no son tomados en cuenta para los contenidos en revistas, televisión, periódicos y radio. ¿Cómo actuar para modificarlo?

Rafael Castelán, de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac), indicó que el derecho a la información es un tema de discusión desde que se impulsó la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que legisladores y directores de medios de comunicación desconocen cómo abordar a ese sector de la población.

Los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la información, son dos aspectos que los sectores público y privado deben tomar en cuenta.

El entrevistado indicó que deben impactar, desde el tema legislativo, es decir, desde la Ley de Telecomunicaciones; no obstante, ninguno de los marcos lo aborda específicamente.

Apenas las disposiciones consideran horarios para evitar que los niños sean expuestos a contenidos de violencia explícita, aunque no hay forma de sancionar o regular esa medida que han tomado los gobiernos de las entidades federativas.

En la discusión sobre los contenidos dirigidos a niños, también resalta el aspecto económico y cómo impactar a ese sector de la población con contenidos adecuados. Los medios de comunicación permean la opinión pública y en muchos casos marcan el desarrollo de los niños con prejuicios sociales o religiosos.

Las instituciones públicas, las empresas y los medios de comunicación, deben acercarse a escuchar la voz de la población infantil y ser partícipes de su derecho a la información con un lenguaje inteligente y adecuado para ellos.

“Los programas se infantilizan, relacionamos a los niños con lo inmaduro o con lo que no es de un juicio lógico. Lo que pienso que tendrían que hacer es abrir la consulta, preguntarle a ellos qué quisieran ver.”

Desde su trabajo ha visto cómo las audiencias infantiles buscan que las autoridades rindan cuentas de forma pública hacia ellos en un lenguaje adecuado. También quieren ver noticias dirigidas a ellos. En la anterior administración el gobierno rindió un informe de sus acciones principales a niños, aunque solo lo hizo en dos ocasiones.

“¡Vientos! Noticias que vuelan”

Hace unas semanas en México surgió una de las grandes apuestas de los contenidos para menores, Vientos Culturales AC se unió al proyecto de Wada News For Kids, con el primer noticiero infantil mexicano, “¡Vientos! Noticias que vuelan.”

En entrevista, Luis Antonio Rincón, colaborador del programa, dio a conocer que ese contenido está disponible por el Canal 22 y es retransmitido por canal 10 SCHRTVC, entre otros, y surge ante la necesidad de abrir espacios para la población infantil.

Este es un proyecto que forma parte de la red internacional Wadada, News For Kids, con la cooperación de distintas organizaciones, instituciones sociales, canales de televisión e individuos que creen que la participación activa, la inclusión y la información imparcial es indispensable para la población infantil y adolescente de México.

El contenido es auspiciado por la Red Internacional de Noticieros Infantiles, que existe desde 2004. Cuando Jan Willem Bult tomó la dirección de la red en 2014, crea el formato de Wadada News for Kids, y continúa el desarrollo de las noticias para niños en países emergentes, con la firme convicción de que todas las personas tienen derecho a la información imparcial, especialmente niñas, niños y adolescentes.

Esa iniciativa a nivel internacional incluye al menos a 17 países, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Argentina.

“¡Vientos! Noticias que vuelan”, el primer noticiero para niños y jóvenes en México, es dirigido por Vientos Culturales AC, un grupo de personas integradas desde 1996 y que trabaja para los niños y jóvenes más necesitados en Chiapas; ubicado en privada Coahuila, prolongación S/N, colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez.

Servicios de Inclusión Integral AC

“Por educación en materia de comunicación cabe entender el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión a los que se considera parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la teoría y en la

práctica pedagógica”

(UNESCO, París. 1973)

Derecho a la información

· Tienen derecho a recibir información y a difundir información

· Los niños tienen derecho a acceder a la información que les interese o afecte y a saber lo que está pasando en su entorno,

en su país y en el mundo

· Tienen derecho a recibir información a través de la radio, televisión, prensa, Internet y libros

· La información les permite entender los problemas de

actualidad y formar su propia opinión sobre distintos temas

¿Qué dice la convención

sobre el derecho a recibir

información y a difundirla?

El artículo 17 dice que los niños tienen derecho a acceder a la información y material de distintas fuentes. Tener acceso a todo tipo de información favorece su educación, su desarrollo y su bienestar. La convención establece no solo que hay que hacer la información accesible a los niños, sino que debe estar adaptada a su edad

En consecuencia, las autoridades deberán promover la creación de contenidos adecuados a todos los niños. Debe protegerlos de aquellos que pudieran perjudicarlos de algún modo. Así, debe velar por que el acceso a la información, por ejemplo a través de Internet, sea seguro para ellos

En entrevista,

Ana Prado,

de la Casa de Árbol, asociación para la infancia, y conductora del programa, explicó cuál es el panorama que tienen los niños para consumir contenidos.

¿A qué podemos atribuir que como medios de comunicación olvidemos

a los niños en nuestros contenidos?

“Creo que se debe a que las niñas y los niños hasta hace poco no eran considerados consumidores, no los hacemos parte de una comunicación formal y adecuada a sus edades; sin embargo, en esta era de la comunicación están inmersos en el océano de información y desinformación que se da con las nuevas tecnologías y su ilimitado uso.

“A pesar de que hay programas infantiles de radio o televisión, existen muy pocas iniciativas de contenidos respetuosos e inteligentes para niños. De manera impresa, existen publicaciones para niños como la revista Algarabía Niños, en el ámbito local creo que está Garabatos, editada por Aída Suárez. Supongo que es algo que está evolucionando lentamente, se necesita una suma de esfuerzos para que las que existen se difundan y surjan otras, pero sobre todo, se le dé el cuidado y la adecuación oportuna para un público infantil.”

¿Cómo incluimos estos contenidos

sin caer en lo soso y haciendo

materiales buenos para ellos?

“Considero que es muy importante definir para qué rango de edades estará dirigido. Por ejemplo, si es una publicación impresa, puede llevar distintos niveles de lectura, lo cual serviría para ampliar el rango de edades. Por otro lado sea del formato que sea, hay que leer mucho, investigar los temas de interés de los niños y redactar con un lenguaje claro y sintetizado, con datos precisos, interesantes y

¿por qué no? divertidos.

“Además del interés, la información que llegue a los niños deberá ser algo con lo que sientan cierta identificación, para que puedan generar un significado.”

Desde tu trabajo con los niños,

¿cuáles consideras que son sus intereses?, ¿cómo acercarnos a ellos para que seamos innovadores?

“Sin duda alguna, recomiendo los temas de divulgación. Aunque sus intereses son tan variados como niños en el mundo. Comparten cierta fascinación por los animales, el funcionamiento de las cosas y qué ocurre en el mundo.”

¿Cuál sería el llamado a los directores ¿Cuál sería el llamado a los directores

de medios de comunicación para incluir a los niños?

“Que recuerden sus inquietudes de infancia y que consideren que esas niñas y niños se convertirán en su futura audiencia, ¿por qué no colaborar con la formación de próximos adultos con criterio, objetividad y capaces de generar opiniones que beneficien a nuestra sociedad?”

Cuéntanos un poco de tu experiencia con tu programa de niños

“En el programa ‘Entre cuentos te encuentro’ teníamos la finalidad de compartir historias, eventos culturales infantiles, reseñas de libros y dar noticias, mucha de esa información generada por niños (sin experiencia en locución), yo solo era una compañera y colaboradora más. Fue un programa que en lo personal me enriqueció mucho.”

Si pudieras enviar un mensaje

a los niños, ¿cuál sería?

“Pues que ahora que su voz se escucha, no paren de hablar y pedir lo que les interesa saber o lo que les interesa decir, los niños también tienen mucho que decir al mundo.”

