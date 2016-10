Por no emitir factura; clausura SAT otro negocio en la capital

Personal de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo clausuró otro negocio en la capital del estado por no emitir facturas electrónicas.

Personal de dicho órgano acudió el pasado 25 de octubre al domicilio denominado Optimax en donde procedieron a colocar sellos de clausura.

A los sellos, que cuentan con logotipos oficiales del Servicios de Administración Tributaria (SAT), corresponden los folios 002735, 002736, 002737, 002738, 002739 y 002740.

En ellos puede leerse la leyenda: “Por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas, o expedirlas sin que cumplan con requisitos fiscales”.

La sanción comprende la clausura del negocio por tres días.

El establecimiento es cuestión está localizado en la calle de Matamoros 206-A Centro C.P. 42000 en el centro de Pachuca.

Comentarios