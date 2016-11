No endeudaré a Veracruz para pagar lo que Duarte robó: Yunes

Ciudad de México

El gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes aseveró que no pedirá ningún tipo de crédito para realizar el rescate financiero del estado ante la falta de recursos en los municipios, publicó la tarde de ayer El Financiero en su portal web.

El medio explicó que el panista acudió el viernes al palacio de gobierno estatal, donde desde hace siete días aproximadamente 50 alcaldes mantienen tomadas las instalaciones a modo de protesta debido a la falta de pago de las participaciones federales por parte del gobierno estatal.

En su discurso aseveró que no aceptarán la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de solicitar créditos que les permitan tener recursos para poder operar y exigió que se realce una acción solidaria desde la federación para rescatar al estado.

Dijo que no sería correcto aumentar la deuda para poder reponer lo que el gobernador con licencia y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa se robó.

Yunes afirmó que respalda las acciones que los alcaldes tomaron para exigir los pagos.

Dijo que en su plática con el presidente Enrique Peña Nieto, éste ordenó realizar las acciones necesarias para apoyar a Veracruz, sin embargo acusó a la SHCP de negarse a ello.

Finalmente insistió que el primero de diciembre realizará revelaciones relacionadas con el desfalco a Veracruz, las cuales, enfatizó, cimbrarán al país.

Comentarios