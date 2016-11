EL TLACUILO

Pasó, tenía que pasar, una vez más la HISTORIA no se equivoca, ¿alguien pensó que sería diferente?, parece que sí, que muchos creían que las cosas serían distintas. ¿En verdad pensaron que una nación fundada en la falsa creencia de ser los elegidos por la providencia pensaría de otra forma frente a los que son distintos a ellos?, en verdad habrá algunos que siquiera piensen que Estados Unidos es amigo del mundo entero y no tiene intereses, amantes de la democracia y el republicanismo. Pero por fortuna la historia vacuna contra los entusiasmos y produce a quien la estudia una buena dosis de escepticismo.

Sin duda la forma de ser, pensar y actuar seguirá siendo característica de esta nación. Siguen pensando igual que hace dos siglos respecto a México y lo expresaron en las urnas, cuando una mayoría blanca, de las clases trabajadoras y rurales aparentemente iletradas, se impuso con su voto a los blancos con estudios, a los afroamericanos y a los latinos. Sorprendentemente, dicen que 40 por ciento de las mujeres –blancas, por supuesto– también se pronunciaron a favor de Donald Trump, quien será el nuevo presidente de Estados Unidos de América.

Analicemos, ¿cuál es la diferencia entre los discursos de campaña de este personaje y las afirmaciones de otro presidente de aquel país John Quincy Adams: “La totalidad del continente norteamericano parece encontrarse destinado por la providencia para ser poblado por una sola nación, hablando un solo idioma, profesando un sistema uniforme de principios religiosos y políticos, habituada a un sistema general de usos sociales y de costumbres”. La referencia es clara. La nación sería el pueblo de Estados Unidos; el idioma, el inglés; los principios religiosos, los del puritanismo-calvinista; los principios políticos, la libertad y la democracia al estilo norteamericano; los usos sociales y las costumbres, los derivados de la creencia de que Dios premia el esfuerzo material y concede la gloria al que triunfa en el ámbito económico.

O ¿cuál sería la diferencia entre señalar que los mexicanos son criminales y violadores, al decir de Trump con lo que expresaba Joel R Poinsett en los primeros años del siglo XIX?: Los mexicanos son “un pueblo mucho más vicioso e ignorante de lo que habían sido sus antepasados. ¿En qué otro país de la Tierra podemos encontrar combinados todos los males de raza, gobierno, religión y moral? Y si es que existen otros males, seguramente también se encontrarán allí”.

En su tiempo, el presidente James K Polk nos arrebató el territorio que quiso, cuyo límite estableció en aquellos lugares no habitados por las “razas híbridas”; hoy, el presidente electo Trump quiere levantar un muro para que ya no ingresen a su país esos mismos individuos despreciables; ¿cuál es la diferencia entre ambos? Es en momentos como este cuando hay que recordar aquella frase que atribuyen a Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

Ya nos ha pasado varias veces a los mexicanos, creemos que EU es un gran amigo cuando en realidad lo que busca es beneficiarse, espero que la historia no se repita y de nuevo la falta de unidad nacional nos lleve a la catástrofe, una vez más, como ocurrió con la perdida de Texas, California, Arizona, Nuevo México, explotación de petróleo, compra de playas, empresas transnacionales beneficiadas por nuestros gobiernos que las dejan hacer lo que les plazca, incluso la intervención alevosa en la muerte de un presidente mexicano a través de su embajador yanqui, en fin: ¿Serán nuestros amigos los norteamericanos?, ¿tú lo crees?, yo tampoco.

