La pendiente al panteón de Macuxtepetla hacía a los visitantes llegar con extremo cansancio, no así para los pobladores, quienes en su compromiso por llevarle a sus muertos pan y tamales, subían las escaleras de forma impetuosa y sin el más mínimo esfuerzo.

Desde temprano, se escuchaban los violines de los tríos huastecos, entre canciones como “Puño de tierra”, “La barca” y la tradicional danza “Xochipitzahuatl” las familias limpiaban las tumbas, disponían las ceras en soportes con figura de venados y acomodaban el pan de manteca, los tamales de hoja de plátano, el chocolate sin azúcar ni leche y los refrescos de sabores.



Nos adentramos por las tumbas, subíamos el panteón que parece empotrado en el cerro y ahí, en medio de arcos de flores de cempasúchil y humo de copal, nos encontramos a doña Antonia, vecina de la comunidad que amablemente nos compartió en un garrafón agua para lavarnos las manos y luego nos ofreció un buen pedazo de tamal.

Las tumbas que llevan las cruces de los difuntos que descansan ahí son la mesa que los familiares llenan con el famoso tamal de pollo, comen y degustan. Rezanderos van a cada tumba y la rocían con agua bendita y una flor, nosotros observamos, preguntamos a doña Antonia cuánto se llevó en preparar lo que para nosotros es ahora un manjar.

–Desde un día antes –dice, y mientras nosotros nos tomamos el chocolate que sabe bueno, agradecemos la comida y no deja de escucharse la tronadera de “palomas”, los niños y no tan niños, suben con bolsas repletas de esa pirotecnia.

De pronto, la música se mezcla con gritos, unos que a partir de los últimos días ya se nos hacían familiares, y es que una cuadrilla de disfrazados entró bailando entre las tumbas, burlando como es su costumbre a la Huesuda o al Diablo, según sea el caso; los sigue un trío huasteco y pasan por donde estamos parados, no sabemos si nos miran pero ellos son bien observados.

Nos preguntamos por qué hay tumbas azules y rosas, además de las de concreto, nos dice una familia de las primeras tumbas de la entrada que es de acuerdo con las posibilidades de la familia, que uno puede pintarla a su gusto; también nos preguntamos por la antigüedad del lugar, nadie sabe a ciencia cierta, pero se dice que fue hace mucho y que ya no cabe ni un alma más.



Observamos a la distancia, la gente compra cajas de cervezas, baja la pendiente de escaleras por una “caguama” y sube de nuevo para compartirla con su muertito, no importa si el calor es sofocante o si las tumbas están muy pegadas las unas con las otras o si a la distancia no logras escuchar más que las conversaciones de habitantes en náhuatl.

Es el día bueno del Xantolo, como dice un turista con cámara al hombro, y hay que ver la cultura de la región Huasteca en su máximo esplendor, es el día en que las ánimas vuelven y se sientan con su hermano, su mamá, su tía o su hijo a comer lo que tanto en vida gozaban, es la fiesta de los fieles difuntos y aquí vienen de regreso.

