Nota falsa de The Guardian manchó a México: Pierdant

La nota falsa de The Guardian manchó no solo el nombre del presidente Enrique Peña Nieto y el resto de las personas involucradas, sino también la imagen de México y de las y los empresarios mexicanos que trabajan por su país, afirmó el abogado y empresario mexicano Ricardo Pierdant.

El daño más grande de estas difamaciones no fue sobre la persona de Peña Nieto, o de su esposa, fue sobre las instituciones mexicanas que deben ser cuidadas y respetadas, expresó en entrevista.

Sobre la disculpa pública que ofreció el diario británico, Pierdant subrayó que es lo menos que un periódico como The Guardian podía hacer “ante las luces tan evidentes y claras de publicar una serie de datos tan evidentemente incorrectos y con una tendencia dolosa a más no poder”.

En ese sentido, reiteró que ninguno de los dos reporteros, José Luis Montenegro y Julio C Roa, quienes firmaron el reportaje publicado por el diario británico lo buscó, como sí ocurrió con reporteros de Univisión.

Para Pierdant, ahora “nada de lo que el periódico pudiera hacer sería suficiente para resarcir el daño de una persona que no tiene nada que ver, que no hizo nada indebido y que nunca ha hecho nada indebido con sus amistades”.

El viernes pasado, el diario británico ofreció una disculpa pública a los involucrados por una nota que publicó sobre un supuesto conflicto de intereses entre el gobierno federal y un potencial contratista.

