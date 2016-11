Obligan a constructores a subsanar fallas de obras

Tulancingo

Con el objetivo de que las obras públicas realizadas en la ciudad sean de calidad y con ello se garantice su durabilidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Tulancingo revisa las acciones antes de concretar la recepción por parte del contratista.

La declaración fue realizada por Heliodoro Romo Nájera, en el contexto del retiro de piedras correspondientes al reencarpetamiento de una extensión del bulevar La Morena, luego que es la única obra con problemas detectada hasta el momento.

Explicó que con ello se subsanan las fallas que presenta la obra, de tal manera que no se use la fianza que por ley debe depositar el constructor, de acuerdo con las normativas vigentes en el tema.

Dijo que en este momento revisan las obras que quedaron pendientes por parte de la anterior administración, para detectar a tiempo problemas de construcción o estructurales que tengan los trabajos y hacer las correcciones.

Salvo el caso de la vialidad citada, hasta el momento no se ha detectado alguna obra que tenga problemas y por tanto deba subsanarse.

El funcionario informó que el municipio no recibirá ninguna obra que presente fallas, lo que implicaría un problema directo para el constructor.

Prevén que al finalizar las reparaciones al bulevar La Morena habrá una nueva revisión por parte del gobierno municipal, y posteriormente harán lo mismo instancias estatales relacionadas con obras públicas.

Romo Nájera aseguró que seguirán las revisiones de obras pendientes, al señalar que se trata de un proceso para que exista la calidad adecuada para el ciudadano, y también implicando que se cumplan las especificaciones de forma puntual.

