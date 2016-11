Obrador no es la solución para México: Jesús Ortega

Ciudad de México

El exdirigente perredista Jesús Ortega Martínez dijo que se debe tener cuidado con los líderes populistas, quienes se sostienen en un discurso de bondad y de maldad.

En ese sentido, el diputado constituyente consideró que Andrés Manuel López Obrador no es la solución para México, pues no tiene una propuesta adecuada a las necesidades del país.

Reiteró que se debe tener cuidado con los líderes populistas que están pensando en sustituir a las élites políticas partidarias y tienen discursos como: “yo soy el bueno y cuando llegue a la presidencia de la República entonces por mi bondad se van a resolver todos los problemas”.

Ortega Martínez indicó que “no estoy en contra de AMLO per se, ni de ninguno; pienso que no tiene una propuesta adecuada a las necesidades del país”.

Por ello, aseguró que se necesita una coalición de derecha democrática y de centro-izquierda que le dé un programa de desarrollo democrático y progresista al país.

Asimismo, urgió a terminar con el régimen político que ha procreado élites contrarias al interés popular, ciudadano y de México.

