“Por amor a las raíces” es el nombre del primer Concurso Nacional de Huapango Estilo Hidalguense que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través de la dirección de extensión de la cultura, el cual se efectuará el siguiente jueves en el centro cultural universitario La Garza.

El objetivo es reconocer talentos emergentes, la UAEH siempre busca innovar y ampliar su panorama cultural, por tanto, en esta ocasión convoca a la sociedad estudiantil y al público en general, entre 12 y 18 años, a participar en el certamen.

Las bases y requisitos para inscripción son muy accesibles, la cual puede realizarse por vía electrónica en el correo uaeh.arte.cultura@gmail.com. No obstante, si alguna pareja participante por cuestiones externas no concluye sus trámites de registro con anticipación, existe la posibilidad de prórroga donde el mismo día del evento, en un horario de 10 a 16 horas, lo podrá hacer.

Sin importar la modalidad de inscripción, ya sea en línea o presencial, es requisito obligatorio la entrega de acta de nacimiento de cada competidor, al igual que una fotografía tamaño infantil blanco y negro.

No podrá concursar quien a la hora del evento no tenga su registro completo, puesto que después de realizar la inscripción se destinará un número específico de participación, con el cual consecuentemente se conformarán bloques de cuatro integrantes para interpretar una pieza musical.

Los sones con los cuales se deleitará el público serán interpretados por el trio universitario Cantar Huasteco.

El jurado calificador está compuesto por personalidades conocedoras del género dancístico, las cuales evaluarán meticulosamente cada detalle como ritmo, precisión, proyección escénica y vestuario. Ellas serán quienes al finalizar la presentación de todas las parejas tomarán la decisión unánime para la premiación, donde al primer lugar se le otorgará 6 mil pesos, asimismo, se hará la entrega de cinco menciones honoríficas a participantes sobresalientes.

Los organizadores del evento mencionaron sentirse emocionados y esperanzados dada la respuesta positiva en redes sociales, ya que de esa manera pueden abrirse brechas para seguir creando nuevas oportunidades para el beneficio de la sociedad.

Para más información, consultar bases en la página oficial de Facebook Cultura UAEH o al correo electrónico antes mencionado.

