Muy a la italiana, así fue la tercera gala de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) en su primera temporada de conciertos del 2017, con Giorgio Proietti como director huésped y Cristiano Burato como solista invitado.

En punto de las 19 horas, el aula magna Alfonso Cravioto Mejorada del Ceuni dio la bienvenida al italiano Giorgio Proietti quien, con los 80 músicos de la OSUAEH, interpretó la Obertura las Hébridas de Félix Mendelssohn.

La obra fue escrita a partir del viaje que el compositor realizó a París, quedó fascinado por el sonido del mar que rápidamente comenzó a tomar forma de música en su mente; su versión final se terminó el 20 de junio de 1832.

Luego tocó el turno de la participación de Cristiano Burato, quien en el piano acompañó a la OSUAEH con el Concierto para piano No 3 de Ludwig van Beethoven, la mayor parte de la obra fue escrita en el verano de 1800.

Cuando se estrenó estaba inconclusa, de acuerdo con Ritter von Seyfried. Tenía muchas hojas en blanco y las que no, tenían impresos garabatos más parecidos a jeroglíficos, los cuales Beethoven usaba solo como límites de referencia.

La obra de principio a fin (incluyendo los tres movimientos) captó la atención de la audiencia que rompió en aplausos al término de la pieza, incluso hubo encore por parte de Cristiano Burato, quien recibió el reconocimiento de parte de Thais Flores Peza, directora administrativa de la orquesta, y Jorge del Castillo Tovar, coordinador de la división de extensión de la cultura de la UAEH.

Después del intermedio, la orquesta de la Autónoma del Estado de Hidalgo regresó con la Sinfonía No 4 “La Italiana” también de Mendelssohn, considerada la composición más popular que compuso el músico alemán.

La obra, con sus cuatro movimientos, muestra los altibajos de una pieza homenaje al escritor Johann Wolfgang von Goethe, una libre adaptación de un tema de Zelter, que a su vez adaptó una canción del folclor checo que acompaña el poema “El rey de Thule”.

El alegre primer movimiento está escrito en forma de sonata. Continúa un movimiento que se basa en las impresiones de un funeral que el compositor presenció en Nápoles. El tercer movimiento es un minuet con trío. Y el cuarto incorpora figuraciones de danza con tintes de un saltarello romano y una tarantela napolitana.

Después de los aplausos, Giorgio Proietti fue condecorado al igual que Burato con un reconocimiento por parte de autoridades universitarias.

La OSUAEH regresa la próxima semana para festejar el Día del Amor y la Amistad con el concierto Amor, Amistad, Drama y Opera… con Gaétan Kuchta, quien regresa a dirigir acompañado de la soprano Elena Díaz y el tenor Ramón Yamil.

