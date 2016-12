Pachuca

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) otorgó a 51 docentes constancias de retiro voluntario tras 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio.

En ceremonia oficial, ante autoridades universitarias, la segunda etapa de retiros sumó a los docentes con 28 de la primera fase, siendo hasta hoy 79 retirados.

Lydia García Anaya, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH), explicó que la segunda etapa del programa Retiro voluntario recibió 65 solicitudes, de las cuales 51 fueron aprobadas según los parámetros de la convocatoria, como años de servicio.

En mensaje a los docentes, la lideresa recalcó que esa ceremonia es un reconocimiento público a los académicos por su servicio a la máxima casa de estudios del estado.

Reiteró que la universidad será siempre la casa de todos los hoy retirados.

Gabriela Mejía, del área de finanzas de la UAEH, destacó que a pesar de las malas condiciones de retiro en el país, la universidad buscó para sus agremiados las mejores condiciones como finiquito en base a su último salario y derecho a pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo Deyanira Rodríguez Romero, docente con 20 años de trayectoria y beneficiada del programa, expresó que la decisión del retiro fue complicada por la incertidumbre de qué pasaría en el futuro.

“Sin embargo es muy agradable ver que los alumnos hoy son los docentes y a mis hijos acompañándome, estoy muy contenta.”

A la universidad le doy las gracias porque por el tiempo que he estado aquí me he formado, trascendido; y a las generaciones futuras que no desaprovechen la oportunidad que la universidad nos da”

Deyanira Rodríguez Romero

Docente beneficiada