Pacientes en situación de abandono en HGVT

Por lo menos cuatro pacientes del hospital general del Valle de Tulancingo (HGVT) están en situación de abandono social, pese a que en algunos casos cuentan con parientes localizables que no asumen la responsabilidad de ocuparse del estado de salud o integridad de sus familiares hospitalizados.

Representantes del área de trabajo social del nosocomio indicaron que los pacientes, tres de ellos adultos mayores, fueron canalizados por diversos padecimientos, algunos crónicos, por lo que se intentó contactar a parientes.

En dos de los casos se logró contactar a familiares, sin embargo éstos no han acudido al nosocomio.

Uno de los pacientes está internado desde septiembre, pero no se le ha podido dar de alta debido a que sus familiares no desean asumir la responsabilidad.

Por dicha situación se gestionaron algunos apoyos para las personas internadas, entre los más recientes una silla de ruedas.

El HGVT cuenta con 90 camas censables, por lo que la cantidad de pacientes en abandono social representa cerca de 5 por ciento del total de personas internadas.

El personal del área de trabajo social del HGVT puntualizó que la cifra de casos de pacientes en situación de abandono social es constante, incluso si éstos se encuentran en graves condiciones de salud.

Externaron preocupación, pues aunque en el nosocomio les brindan atención, existen limitaciones económicas para ofrecer las atenciones completas requeridas.

Se puntualizó que existe una política de cero rechazo en el HGVT “es casi imposible que nos podamos negar a brindar las atenciones que requiere una persona, aún con caso de abandono social”.

