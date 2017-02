A tres años de que se celebren los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, tres deportistas hidalguenses se perfilan como serios candidatos para conseguir el boleto a la justa, lo que acabaría con una marca de 20 años sin atletas locales en ese certamen.

Alexis Gayosso Zarazúa y Luis Luna Cerón, ambos exponentes del atletismo sobre silla de ruedas, así como Martín Uriel Morales Hernández de tenis de mesa, son los tres personajes que la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Estado de Hidalgo (Adssreh) proyecta para llegar a la cita paralímpica por los resultados obtenidos en los últimos años.

Los atletas comenzarán el ciclo olímpico con los Juegos Parapanamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, en marzo, los cuales representan para muchos el primer escalón hacia Tokio, competencia en la que solo Martín Morales tiene el lugar asegurado hasta el momento, en tanto, Alexis Gayosso y Luis Luna competirán por su pase.

Entre los candidatos a llegar a Tokio se asoma Dulce Maya Oviedo, quien ya fue medallista en Paralimpiada Nacional en 2016, pero que ahora espera dar la sorpresa en tiro con arco.

Hacia finales del presente año, el reto serán los Nacionales, en donde se darán cita todos los deportistas con aspiraciones reales de lograr el boleto a los Juegos Paralímpicos de 2020.

Pretende Adssreh

romper 20 años

sin Juegos Olímpicos

Desde Atlanta 1996, Hidalgo no cuenta con un deportista que represente a México en los Juegos Paralímpicos. Acabar con esa racha “negativa” es el reto que tiene Irma Martínez Campero al frente de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del Estado de Hidalgo (Adssreh).

“Desde Alejandro Guerrero no tenemos un deportista hidalguense en Paralímpicos, ya hace dos décadas no hay nadie que esté ahí. El trabajo que hacemos está encaminado a romper ese esquema, queremos que ya los atletas hidalguenses se proyecten más arriba y hay confianza que tarde o temprano lo lograremos.”

Guerrero, en su momento le dio a México el oro en 10 mil metros planos, pero después de esa fecha vino la sequía para el deporte paralímpico estatal, que no ha tenido otro exponente de esa talla, no obstante las posibilidades son prometedoras para el actual ciclo olímpico.

Martínez Campero indicó que hay tres deportistas que tienen grandes posibilidades de llegar a Tokio 2020, lo que implicaría un récord sin precedentes para la entidad en caso de que se logre el pase.

Pero antes, el primer punto de quiebre para los atletas son los Juegos Parapanamericanos Juveniles, donde Martín Uriel Morales ya tiene el boleto asegurado para esa competencia, y Alexis Gayosso y Luis Fernando Luna buscarán su lugar antes de marzo, pues la justa continental se desarrollará en ese mes en Sao Paulo, Brasil.

Posterior a ello, Martínez Campero adelantó que la visión se centrará en el ciclo olímpico, con miras a Tokio, pues uno de los retos es que al menos un atleta hidalguense llegue a JP y rompa la sequía de más de 20 años sin representantes estatales en la justa.

“La clave es no dejar de trabajar, a veces es complicado para ellos dividir sus actividades entre la escuela y los entrenamientos, obviamente el deporte de alto rendimiento te consume tiempo. Lo que les he dicho es que tienen que consumir bien su tiempo para no descuidar ninguno de los rubros.”

Su reto

para 2017 es imponer marca mundial en 100 metros T53

Alexis Gayosso Zarazúa

Atletismo

Categoría sub19

Logros

recientes

Dos oros y una plata

en la Paralimpiada

Nacional 2016

Alexis Gayosso se muestra confiado en acabar con la racha de 20 años sin hidalguenses en los Juegos Paralímpicos. Al iniciar otro ciclo olímpico, el deportista mantiene el sueño de llegar a Tokio y afronta varios retos a la vez: un internacional en Suiza, un récord mundial y, por supuesto, el boleto a JP.

“Vamos a romper esa sequía con el trabajo y apoyo de todos mis compañeros que han hecho bien las cosas, vamos a lograrlo, no solo acabar con esa marca, sino que buscaremos traer medallas paralímpicas al estado”, indicó.

Alexis, quien ya intentó dar los tiempos para los Paralímpicos de Río 2016, no baja la guardia y aseguró que este año pretende imponer un récord en 100 metros de atletismo sobre silla de ruedas. “No estoy tan lejos, estoy a un segundo y medio”.

Este 2017 representa un año importante para Gayosso, pues tiene en puerta la posibilidad de ir a eventos internacionales que lo catapulten como uno de los candidatos a JP.

“Tengo un selectivo para un certamen en Suiza y espero la lista de convocados para los Juegos Parapanamericanos

de Brasil.”

El atleta calificó el 2016 como un “año excelente”, porque tuvo logros importantes en la Paralimpiada Nacional, evento donde superó contratiempos como el que

se le rompiera la silla, lo cual no impidió que se colgara dos oros y una plata.

Para saber

Retos a vencer,

más allá de los apoyos

Para llegar a una competencia grande, los atletas paralímpicos muchas veces tienen que superar más que sus propias marcas, pues se enfrentan a situaciones que en ocasiones van más allá de la escasez de apoyo.

Uno de los primeros obstáculos es romper las barreras o prejuicios que se tienen hacia las personas con discapacidad. Y el segundo es cuando se deciden a practicar un deporte. Vencer el miedo al fracaso es vital, como consideró Dulce Maya.

Encontrar tiempo para ser deportista de alto rendimiento y tener una vida fuera de, también es un reto, indicó Irma Martínez, quien puntualizó que debe encontrarse un punto de equilibrio para llevar a buen puerto ambas cosas.

Ya en competencia, superar contratiempos se vuelve parte de la vida diaria de un deportista. Alexis Gayosso comentó que en ocasiones ocurren cosas que están fuera del guion, como le ocurrió a él en la Paralimpiada, cuando su silla se rompió. Aun así se colgó dos oros y una plata.

A Maya Oviedo le queda clara una cosa: “Hay que intentarlo, los apoyos se pueden buscar, pero hay que atreverse a hacerlo”.

Luis Fernando Luna Cerón

Atletismo

Categoría sub19

Logros recientes

Oro en lanzamiento

de bala en

Paralimpiada Nacional 2016

Con cuatro años como deportista paralímpico de alto rendimiento, Luis Fernando Luna sí tiene como objetivo clasificar a Tokio 2020, un sueño que comenzará este año con los Parapanamericanos Juveniles y el Mundial.

El atleta sabe de la sequía de 20 años sin hidalguenses en JP y sostuvo que su reto es romperla pues para todo deportista llegar a una justa de esa categoría representa su máxima motivación.

“Para cualquier deportista con aspiraciones grandes, Tokio sería la mayor meta que se podría lograr, es una meta, un sueño y un anhelo poder estar con los mejores del mundo y yo busco eso.”

En el presente año, Luis Fernando tiene en puerta tres competencias, dos de ellas internacionales y una dentro del país. En 2016 alcanzó una de sus mejores actuaciones en Paralimpiada Nacional, lo cual le valió ser considerado para el selectivo rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

“Gané una medalla de oro en lanzamiento de bala, lamentablemente no pude conseguir el metal dorado en lanzamiento de disco porque me quedé a escasos centímetros para alcanzar la marca para premiación.

“Recientemente estuve en un selectivo para los Parapanamericanos y espero representar a México en Brasil. También este año se presenta el Mundial y la Paralimpiada y espero estar ahí.”

Aspira

a competir con

los mejores

del orbe en

Paralímpicos

Dulce Lucero Maya Oviedo

Tiro con arco

y atletismo

Categoría sub22

Logros recientes

Bronce en lanzamiento

de bala en

Paralimpiada Nacional

Con apenas un año como deportista de alto rendimiento, Dulce Maya Oviedo rompió esquemas en el deporte paralímpico hidalguense, primero porque logró subir al podio en su primera Paralimpiada Nacional y posteriormente porque se convirtió en la primera arquera en silla de ruedas en la historia de la disciplina en el estado.

Por ello, cuando Dulce habla de los Juegos Paralímpicos de Tokio se permite soñar e imaginarse que en 2020 estará en Tokio para competir por una presea. “En eso estamos, el año pasado no se pudo, pero para este ciclo voy a echarle ganas para estar ahí en tres años”.

En la Paralimpiada, Maya se colgó un bronce en la prueba de lanzamiento de bala. Después se interesó en el tiro con arco y con la asesoría del entrenador Oldair Zamora Nava encontró el deporte de sus amores.

“2016 fue un año muy importante para mí porque fue el primero como deportista, creo que a pesar de mi poca experiencia logré obtener buenos resultados”, dijo, “me siento muy orgullosa de iniciar el tiro con arco (para deportistas paralímpicos), mi reto es promoverla para que más niños y jóvenes se acerquen a practicarla.”

Para Dulce Maya muchas de las personas con discapacidad no se acercan al deporte no por limitaciones físicas, sino por barreras

mentales que tienen que vencer, algo que ella ya hizo y que ahora la sitúa

en una plataforma donde busca la internacionalización como atleta.

“Yo también lo he experimentado, a veces piensas ‘¿qué tal si no soy muy buena?’ o ‘¿qué tal si me sale muy caro el transporte o los materiales?’, pero simplemente hay que buscar apoyos e intentarlo. Si uno se ve capacitado para este tipo de disciplinas, hay que atreverse a hacerlo.”

Es la

primera paralímpica del

estado en practicar

tiro con arco

Rating: 4.0. From 1 vote. Please wait...

Comentarios