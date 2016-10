Partidos políticos se llevarán 37 mdp para el próximo año

Pachuca

Pese a que el próximo año no habrá actividad electoral, los partidos políticos obtendrán 37 millones de prerrogativas, de acuerdo con el proyecto de presupuesto aprobado por el consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Según el consejero Uriel Lugo Ortega, las prerrogativas representan tres cuartas partes del total del presupuesto para el siguiente año, además descartó aumento en ese rubro.

“Es la misma cantidad de este año, solo se incrementa lo que establece la ley, alrededor del 5 por ciento”, indicó.

Entrevistado después de la sesión extraordinaria del IEE, Lugo Ortega dio a conocer que el consejo general aprobó la propuesta de presupuesto por 103 millones 910 mil 324 pesos, ahora será enviado a la Secretaría de Finanzas estatal y será integrado en el paquete económico del próximo año.

“Partimos de la base del presupuesto que ejercimos el año pasado cuando no hubo actividad electoral y en Hidalgo hay una política de racionalidad de recursos y somos cautos y prudentes”, refirió.

El consejero electoral reconoció que dentro del proyecto existe incremento debido a la creación de seis nuevas plazas para la comisión especial para la atención de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas y del Servicio Profesional Nacional.

“Se aumentó 4 o 5 millones debido a la creación de nuevas plazas, no estamos considerando actividades extraordinarias, estamos justos, el gasto corriente es lo que está presupuestado”, indicó.

En cuanto al apartado de servicios personales, Uriel Ortega dio a conocer que están presupuestados 49 millones 580 mil pesos.

Ante ello dijo que “es un presupuesto adecuado conforme a la situación económica actual que atraviesa el país, somos muy cautos en no excedernos en gastos que no debamos hacer este año, racionalizamos cada una de las partidas”.

