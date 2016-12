El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) confirmó que no habrá incremento al pasaje de transporte convencional y masivo en la entidad, ya que será el próximo año cuando revisen las tarifas y peticiones de los transportistas de las rutas que operan dentro del estado.

La dependencia confirmó que no habrá negociación con las organizaciones de transportistas, ya que apenas está en revisión la operación de todas las rutas del estado, por lo que no pueden considerar aún el aumento al pasaje.

Será hasta el siguiente año cuando revisen el tema, aún no determinan cuándo será esa revisión y en qué condiciones.

En sondeo previo, esta mesa de redacción consideró a los choferes de varias rutas de transporte convencional para analizar la viabilidad del aumento al pasaje que cada año es revisado por organizaciones de transportistas y gobierno estatal.

“Es necesario el aumento, cada año sube la gasolina y ya anunciaron que el próximo año subirá más, entonces nosotros también tenemos que ajustarnos a ese aumento, no es por quererlo y ya, es una necesidad”, comentó en sondeo uno de los choferes de la ruta Centro-Chacón.

En el caso de la ruta que llega a Pachuquilla, los choferes coincidieron en que la revisión está basada en una ley que protege el aumento de pasaje, ya que considera el aumento a los insumos de combustible.

El año pasado, el STCH aprobó un aumento general de 6.6 por ciento sobre las tarifas autorizadas del transporte público para la Zona Metropolitana de Pachuca y el resto del estado.

Cada año el aumento está basado en parámetros de operación, lubricantes, llantas, servicios automotrices, seguro de viajero, trámites administrativos, revista vehicular, incremento salarial, desarrollo económico de la zona, demanda social, acceso de carreteras e infraestructura disponible, entre otros.

Está a disposición de la ciudadanía la línea gratuita de quejas y sugerencias del STCH 01 800 503 2002 en caso de alteración de tarifa por parte de los operadores.

El año pasado,

el STCH aprobó un aumento general de 6.6 por ciento sobre las tarifas autorizadas del transporte público para la Zona Metropolitana de Pachuca y el resto del estado

Comentarios