Patriots y Chiefs abrirán la temporada

Ciudad de México

La NFL dio a conocer el calendario de la temporada 2017, donde destaca el encuentro entre Nueva Inglaterra y Kansas City, con el cual iniciará el certamen el 7 de septiembre. Para la primera semana de temporada regular el duelo más destacado lo tendrán los Vaqueros de Dallas, quienes recibirán en el AT&T Stadium a los Gigantes de Nueva York.

Será en la séptima fecha cuando la revancha del Super Bowl 51 se dé en el campo de los Patriots, entre Nueva Inglaterra y Atlanta, partido que se disputará en domingo por la noche.

Otro gran partido de domingo será el 12 de noviembre y se dará en el Sports Authority Field de Denver, los Broncos le harán los honores a los Campeones Patriotas en uno de los duelos más esperados de la temporada.

Los encuentros de Acción de Gracias se llevarán a cabo entre Detroit y Minnesota, San Diego en Dallas y los Giants visitando a lo Redskins.

El Heinz Field de Pittsburgh será sede de otro juego, al encontrar a Patriots y Steelers en duelo que quedará marcado por una de las grandes batallas de QB’s en la historia de la NFL, el choque Tom Brady contra Ben Roethlisberger.

La temporada regular terminará el domingo 31 de diciembre con todos los partidos ese mismo día, entre los que destacan el Denver vs Kansas City, Nueva York Jets vs Nueva Inglaterra y Dallas vs Philadelphia.

