El pago de aguinaldo de las y los trabajadores municipales está en riesgo pues la alcaldía capitalina no tiene recursos para cumplir con esa responsabilidad.

De acuerdo con la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, de los 54 millones de pesos por concepto de esa prestación solamente tienen reunidos 10 millones.

“Al día de hoy no lo tenemos (el pago) y estamos en el proceso de ahorro y cumplir con el compromiso”, refirió la edila en entrevista.

Tellería Beltrán comentó que esperan tener buena recaudación durante el programa de descuentos en el Buen Fin para obtener la mayor cantidad de recursos y completar el pago de aguinaldo de 2 mil 700 trabajadores del municipio, de los cuales mil 400 son sindicalizados y mil 300 de confianza.

Dio a conocer que contrario a lo ocurrido en otras administraciones municipales de la entidad, en Pachuca no están etiquetados recursos para ese concepto, además de que no existió retención por parte de la Secretaría de Finanzas estatal.

Sin embargo, la alcaldesa refirió que comenzaron a gestionar recursos extraordinarios con los gobiernos estatal y federal, de lo contrario analizan la posibilidad de contratar un préstamo bancario.

“Grave problema al que nos enfrentamos, hemos tocado puertas en el gobierno estatal para que nos apoyen, pero ellos están también en conflicto y vemos también en el gobierno federal con recursos extraordinarios para poder cumplir con el compromiso”, puntualizó.

Dato La urgencia de la alcaldía capitalina para tener recursos y completar el pago de la prestación es porque la fecha de entrega es el 15 de diciembre

Comentarios