Persiste reordenamiento de comerciantes en Progreso

Progreso

“Habrá firmeza en el reordenamiento del comercio en el primer cuadro de la ciudad”, así lo expresó el presidente municipal de Progreso Raúl Meneses.

El edil dijo que no bajará la guardia respecto al reordenamiento que efectúan en el primer cuadro de la ciudad y que contempla al comercio y al transporte público.

Según el alcalde, los comerciantes estaban acostumbrados a ignorar a la autoridad, además no respetaban los acuerdos.

Asimismo, refirió que en unos días iniciará la Feria de Año Nuevo en el municipio y que esta debe ser sustentable, además de que se presentarán espectáculos de mayor calidad, porque lo que necesitan recursos propios.

Por otra parte, descartó que tras la negativa de los comerciantes a ocupar zonas específicas haya algún motivo político, “no lo veo así, porque no estamos en época de elecciones, pero sí me queda claro que hay costos políticos”, aceptó.

Igualmente, lamentó que los líderes de los distintos gremios quieran sacar provecho de la situación y no respetar los acuerdos. Pese a ello, precisó que se mantendrá firme en la decisión del reordenamiento para darle una mejor imagen al primer cuadro de la ciudad.

Además, dijo que en ese tema es necesario tener voluntad por parte de uno y otro bando para que a Progreso le vaya bien y alcanzar mejores condiciones de vida.

El viernes se enfrentaron comerciantes semifijos y Policía municipal, luego que los primeros intentaron ocupar el estacionamiento del mercado principal.

