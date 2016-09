Persisten edificios históricos en ruinas

DANIEL MARTÍNEZ

Existen 18 edificios considerados con valor histórico o arquitectónico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que están en estado de ruina o por desplomarse.

Sin embargo, propietarios no pueden realizar modificaciones o derribarlos debido a que las normativas en el caso de preservación de edificios catalogados como históricos, que maneja el INAH, así lo señalan, como parte de las medidas de protección a inmuebles.

Los casos más emblemáticos de edificios históricos, algunos de ellos construidos en el siglo XIX, son los ubicados en Juan C Doria, entre avenida Juárez e Independencia en el centro de Tulancingo, así como el ubicado en la última calle y Nicolás Bravo.

En el primer caso, el inmueble tiene un avanzado deterioro, lo que implica que prácticamente se mantengan solo algunas paredes y la fachada principal.

En cuanto al segundo edificio, poco a poco se cae la construcción realizada en adobe, la cual está cerca de una base de transporte público, lo que ha provocado situaciones de riesgo para las y los transeúntes y automovilistas que circulan por la zona.

Consultado sobre la posibilidad que exista un financiamiento público para el rescate de esas estructuras, el secretario municipal de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Urbano Heliodoro Romo Nájera indicó que el INAH no tiene capacidad para ello, solo puede realizar acompañamiento a las y los particulares para la gestión correspondiente.

Recordó que hace siete años se gestionó para el rescate del edificio ubicado en Juan C Doria, sin resultados positivos hasta el momento.

Mientras tanto, la pérdida del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad avanza, además genera riesgos para las personas que circulan por vialidades donde se ubican esos inmuebles.

Una burla

Como una burla, califican transeúntes y vecinos un predio ubicado en la calle Morelos, entre avenida Juárez y Vicente Guerrero, donde un enmallado fue colocado por autoridades municipales para evitar el derribo de un edificio histórico.

Hace tres semanas, autoridades municipales evitaron que trabajadores siguieran con el derrumbe del inmueble, construido a finales del siglo XIX, colocando sellos de clausura a las obras, así como un cerco de malla de plástico.

Además, en repetidas ocasiones la malla ha sido tirada y algunas personas dejan sus vehículos estacionados sobre ellas sin considerar el riesgo de caída de los muros que aún prevalecen, de forma endeble, en el edificio.

