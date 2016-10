Perspectiva de delincuencia en Pachuca continuará como mala: ENSU

Las condiciones de delincuencia en la capital de Hidalgo continuarán mal, esto de acuerdo con la perspectiva de las y los ciudadanos expuesta en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Según la más reciente encuesta en materia de seguridad pública perteneciente al tercer trimestre del año, para el área de Pachuca, considerada como ciudad de interés, 31.4 por ciento de sus habitantes expuso que las condiciones de delincuencia no mejorarán.

Es decir, que de 269 mil 382 encuestas aplicadas a personas de 18 años y más en Pachuca, 84 mil 518 vio como inmejorable esa situación.

En comparación con la ENSU de junio, las condiciones de opinión de las personas cambiaron en la actual encuesta, pues en ese mes las perspectivas se inclinaban a que la delincuencia empeoraría, pero ahora destacan que continuarán igual.

De regreso al balance de septiembre, en segundo lugar se encontró la opción de que las condiciones empeorarán, esto con 30.5 por ciento o 82 mil 63 personas que consideran que el panorama empeorará.

De acuerdo con las cifras que presenta ENSU en el caso de Pachuca, 61.9 por ciento de las y los encuestados ven de forma pesimista que las acciones delictivas disminuyan y por lo tanto consideran que continuarán de la misma forma en que están actualmente, o que incrementarán.

Del otro lado de la encuesta un total de 38 mil 885 personas, es decir, 14.4 por ciento observó que el panorama de la delincuencia en Pachuca no es sombrío, pues dijó que seguirán igual de bien las condiciones de seguridad pública.

En el caso más positivo de la encuesta, 60 mil 579 personas sometidas a ese ejercicio estadístico, que representa 22.5 por ciento, manifestaron que las condiciones sobre delincuencia mejorarán.

Contrario a la perspectiva negativa que reflejan los datos del estudio, 36.9 por ciento mantiene una visión positiva sobre que la delincuencia pudiera disminuir o que no se eleve.

Perspectiva de delincuencia Pachuca (porcentaje)

