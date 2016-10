Pachuca

Las estrategias de gobierno abierto en cuatro de cinco municipios hidalguenses son deficientes en atender los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración, expuso el Ranking de las estrategias en la materia de gobierno abierto en municipios de México.

De acuerdo con el estudio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que se encargó de medir la transparencia, acceso a la información pública y el gobierno abierto en portales de Internet de municipios y delegaciones de la República, calificó entre “malo” y “deficiente” a las demarcaciones de Hidalgo que fueron consideradas.

En ese sentido, en las calificaciones que contempla el estudio, Tulancingo fue el mejor posicionado en la lista con 24 puntos, ubicándose en el lugar 82 de 204 sitios; su desempeño en la aplicación de estrategias de gobierno abierto se consideró como “malo”.

Los portales de Pachuca, Mineral de la Reforma y Tula tuvieron un desempeño “deficiente”, al ubicarse en el sitio141 con 16 puntos cada uno.

El peor de la lista en el caso de Hidalgo fue Huejutla, ubicado en el lugar 179 con una calificación de 11 puntos y la denominación de “deficiente” en la aplicación de políticas de gobierno abierto.

Las principales deficiencias encontradas en portales oficiales de esos municipios fueron la carencia de un aparato de transparencia focalizado o de datos abiertos, además de no contar con herramientas que faciliten al usuario la comunicación con la autoridad municipal.

Otro fallo contemplado por el estudio dentro de esas demarcaciones es la falta de actualización de la información, además de no tener al menos una colección de cinco documentos o bases de datos.

A lo anterior se suma la falta de categorización por temas y subtemas de la información, la ilegibilidad de documentos para la comprensión óptima del usuario que los solicite, además que la información presentada no posee una utilidad real para la toma de decisiones de la ciudadanía.

Otro punto en contra puntualizado por el estudio es que no existe información sobre mecanismos de participación ciudadana, falta de actualización en cuentas de redes sociales del municipio en las últimas semanas y poca o nula interacción por esos medios con la ciudadanía.

De acuerdo con el documento, los instrumentos que propician la cultura del gobierno abierto y apartados especiales deben de tener una actualización periódica, gran cantidad de información disponible que se encuentre clasificada por temas, que la información sea clara, legible y que en ella se utilice lenguaje sencillo.

De igual forma, que sea útil para que la ciudadanía tome decisiones, que cuente con mecanismos que promuevan la participación ciudadana y que exista un uso intensivo de las tecnologías de información, para facilitar el flujo de la misma.

