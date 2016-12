Pide CNDH a la Marina que entregue a presuntos torturadores

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció un caso de detención ilegal, golpes y violaciones a la integridad de una mujer en Veracruz por parte de marinos, por lo que pidió a la Secretaría de Marina que presente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los agentes involucrados.

Según explicó la comisión en un comunicado, en agosto de 2012 elementos de la Secretaría de Marina ingresaron a un domicilio sin orden de cateo ni flagrancia, sacaron a sus habitantes a golpes, los tiraron al suelo, les vendaron los ojos, les ataron las manos y trasladaron al menos a una persona a la base naval ubicada junto al aeropuerto internacional de Veracruz, en el occidente del país.

La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, “tiempo en que fue torturada por los agentes navales que la cuestionaban sobre un grupo delictivo”. También fue obligada a firmar una declaración en la que se autoinculpaba de formar parte de una organización criminal.

Tras una investigación, la comisión acreditó las denuncias y confirmó que “se transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, a la legalidad y seguridad jurídica, además de que la víctima sufrió violación a su integridad personal en el tiempo que fue retenida ilegalmente”.

La tortura y malos tratos son un problema en México que grupos de trabajo de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales han denunciado en varias ocasiones.

En la actualidad hay más de 4 mil 700 investigaciones abiertas sobre tortura a nivel federal. The Associated Press reportó en noviembre que solo 13 policías y soldados han sido sentenciados por ese delito.

