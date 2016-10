Pide diputada dos años para que magistrados se incorporen a cargos públicos

Pachuca

La diputada del PRD Simey Olvera Bautista propuso reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH), con la finalidad de precisar que los magistrados no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

Actualmente, dicha ley establece que no podrán asumir un cargo público por un periodo equivalente a una cuarta parte del tiempo que hayan ejercido el cargo, lo cual, señaló la legisladora, resulta impreciso.

En la tribuna del Congreso local, la legisladora perredista propuso dar espacio de un año para homologar el ordenamiento local con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Argumentó que el papel del TEH trasciende por la defensa de los derechos político-electorales, pero también “es el órgano encargado de resolver quién fungirá como representante popular, en caso de haber conflictos por resolver.

“Cuando se presentan nombramientos o designaciones de determinados cargos públicos, pueden provocar dudas los perfiles, su profesionalización o la experiencia en la materia, y en el peor de los escenarios por la incertidumbre de si se cumple o no con los requisitos previamente establecidos en la ley.”

El pleno del tribunal se integrará por cinco magistrados designados por el Senado de la República.

